Факультет ТікТок ломает стереотипы, – Поплавский

Трендовое направление в Университете культуры набирает обороты.

Открытый в Университете культуры инновационный факультет ТікТок, который стал новаторским не только в Украине, но и за ее пределами, набирает обороты. Современная молодежь оценила нестандартный подход и с большим интересом посещает занятия ведущих практиков-маркетологов, топ-менеджеров компаний, успешных тиктокеров, креативщиков, режиссеров, хореографов, лидеров рынка медиакоммуникаций. Они показывают, насколько важна роль социальных сетей в развитии бизнеса и как использовать современные медиаинструменты.

Об этом Поплавский сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

Вместе с Михаилом Поплавским очередное занятие провели украинский тиктокер, блогер с миллионной аудиторией (1,6 млн подписчиков в ТікТок) Влад Ледбой, основатель первого украинского ТікТок дома Top Team House Кирилл Кудрявцев и звездный преподаватель Университета культуры, украинский режиссер театра и кино Александр Балабан. По словам спикеров, чтобы стать лучшими, нужно просто быть первыми. И это мнение разделяет Михаил Поплавский, который ломает стереотипы и задает тренды в современном образовании и шоу-бизнесе.

"Сегодня началась интеллектуально-информационная революция. Идет "Битва мозгов"! Наступила эпоха, в которой все решают талант и время. Бизнес нуждается в талантливых тиктокерах. ТікТок-бизнес ставит лидерство и управление в центр внимания. Нужно действовать быстро и решительно. ТікТок требует инновационной и организационной структуры. Это умение организовать непрерывный поток творческих идей с эффективными коммуникациями.

Факультет ТікТок – место креативных идей и технологий! Молодежь со здоровыми творческими амбициями может реализовать себя по максимуму! Идеология ТікТок – обращение к эмоциям человека, а не к рациональности. ТікТок – это эмоциональный бизнес!" – отметил Михаил Поплавский и добавил, что любое дело должно идти от сердца и души. Если занимаешься любимым делом, выкладываешься на полную, то и успех придет обязательно.

Важно не бояться экспериментировать и постоянно учиться, открывать в себе новые грани. И это не пустые слова. Ведь своим примером Поплавский показывает, что возможно все. Он открыл для себя социальные сети не так давно и за короткое время стал лидером, который задает тренды, начиная от внешнего вида и заканчивая контентом. Уже сейчас у него в Инстаграм почти 5 млн подписчиков, а в ТікТок около 500 тісяч и 5 млн лайков.

Ранее на факультете ТікТок своим опытом со студентами поделились звездный хореограф, преподаватель Университета культуры Илона Гвоздева; студентка Университета культуры, украинская певица, актриса, блогер и тиктокер-миллионник Анна Тринчер (1,8 млн подписчиков TikTok) актриса, блогер, звездная выпускница Университета культуры Ирина Кудашова (1,4 млн подписчиков TikTok) и другие.

Сама новость об открытии первого в Украине и мире трендового факультета вызвала яростный резонанс, а первое занятие показало, что современные медиаинструменты – неотъемлемая часть ведения бизнеса XXI века.