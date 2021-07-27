Айда на фестивали: программа "Файного міста" 2021
Источник:Сайт фестиваля "Файне місто"
Лето – замечательная пора для создания воспоминаний, которые будут греть душу всю жизнь. Так что не стоит расточать его! Путешествие в горы, к морю или на фестиваль станет самым удачным способом разогнать скуку и наполниться драйвовой энергией веселья.
Меломаны обожают фестиваль "Файне місто" в Тернополе не только за его атмосферу, но и за то, что на этом событии пересекаются почти все жанры музыки: от рока до поп-денса. В 2021 году мероприятие продлится 5 дней. "Файне місто" откроет свои двери 28 июля и завершится 1 августа.
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"Файне місто" 2021: программа фестиваля
В этом году фестиваль "Файне місто", который состоится на территории Тернопольского ипподрома, будет радовать посетителей молодыми и перспективными музыкантами, которые будут заджигать сердца гостей во время события.
"Файне місто" 2021: программа / Фото Фейсбук фестиваля
Выступят также и известные звездные исполнители как O.Torvald, 5'NIZZA, Go_A, "Один в каноэ", "Друга ріка" и другие. Организаторы подготовили 7 ярких сцен, где все желающие смогут прийти и насладиться незабываемыми мелодиями и речами выдающихся людей.
Фестиваль "Файне місто": расписание на 28 июля
кайФАЙНЕмо Паб
- TWEET ME BACK – 13:00 – 13:40
- REIVA – 13:40 – 14:20
- GOOMA – 14:20 – 15:00
- ANOTHER – 15:00 – 15:40
- VIOLET RAYMOOR – 15:40 – 16:20
- DIFF.SIDES – 16:20 – 17:00
- PAYCASH – 17:00 – 17:40
- WENTSEAT – 17:40 – 18:20
- БАBАЙ – 18:20 – 19:00
- BURNED TIME MACHINE – 19:00 – 19:40
- TELEMA – 19:40 – 20:20
- RELEASE THE LIONS – 20:20 – 21:00
- ERAI – 21:00 – 21:40
- ICARUS DRIVER – 21:40 – 22:20
- DJ set от Пастора – 00:00 – 02:00
- Поэтические чтения от проекта "ТПМ" – 20:00 – 21:00
- Выступление группы "LITCORE" – 21:00 – 22:00
- Кинопоказ "Ваш Василь" – 22:00 – 23:00
- Кинопоказ "Заборонений" 23:00 – 00:00
- Titanium – 18:00 – 20:00
- Melnyk – 20:00 – 22:00
- Teplov – 22:00 – 00:00
- Rula – 00:00 – 02:00
- Seed – 02:00 – 04:00
- b2b – 04:00 – 06:00
- Dub Splash Sound System – 20:00 – 23:30
СПЕЦПРОЕКТ "Файне місто-2021" – грандиозное музыкальное событие лета, которое нельзя пропустить
Фестиваль "Файне місто": расписание на 29 июля
- RED SIDE – 16:40 – 17:10
- ONE LIGHT INSIDE – 17:25 – 18:05
- EPOLETS – 18:20 – 19:10
- MOTANKA – 19:30 – 20:20
- O.TORVALD – 21:10 – 22:00
- 5'NIZZA – 22:45 – 23:45
- CROSSCHAINS – 16:00 – 16:35
- SICK SOLUTION – 16:50 – 17:25
- AMONG YOUR GODS – 17:45 – 18:25
- SKINHATE – 18:40 – 19:30
- HATE – 20:20 – 21:10
- GHØSTKID – 22:10 – 23:10
- ХВИЛІ – 17:00 – 17:30
- WHAT IS LOVE – 17:40 – 18:20
- CLOUDLESS – 18:40 – 19:30
- TIK TU – 19:50 – 20:40
- KURWA MATJ – 21:10 – 22:10
- КУЛЬТИВАТОР – 00:00 – 01:00
- КУРГАН & АГРЕГАТ – 01:10 – 02:10
- SELECTOR – 10:40 – 11:20
- MELTIDE – 11:20 – 12:00
- GRAYSHAPES – 12:00 – 12:40
- PUSCA – 12:40 – 13:20
- ONAWAY – 13:20 – 14:00
- I MISS MY DEATH – 14:00 – 14:40
- THUNDERDOGS – 14:40 – 15:20
- SCARLETH – 15:20 – 16:00
- CARDINAL BIRDS – 16:00 – 16:40
- ORIONIX – 16:40 – 17:20
- ZFEELZ – 17:20 – 18:00
- КОЛІР – 18:00 – 18:40
- М.ТЮССО – 18:40 – 19:20
- GG ГУЛЯЙГОРОД – 19:20 – 20:00
- Мяч Дредбол DJ set – 00:00 – 02:00
- Лекция: Юрий Матевощук – 11:00 – 12:00
- Лекция: Тарас Циклиняк – 12:00 – 13:00
- Презентация книги "Банды Шолтеса" – 13:00 – 14:00
- Презентация книги "Жери землю" – 14:00 – 15: 00
- Стендап Коля Капюшон и другие... – 15:00 – 16:00
- СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН-16: 00-20: 00
- Кинопоказ "Фокстер и Макс" – 00:00 – 01:00
- Кинопоказ "Сторожевая застава" – 01:00 – 02:00
- Dj Set – 11:00 – 13:00
- Demi – 13:00 – 15:00
- Gudz – 15:00 – 18:00
- Diesel – 18:00 – 21:00
- Wollys – 21:00 –00:00
- Gudz – 00:00 – 02:00
- Malyar – 02:00 – 05:00
- b2b – 05:00 – 07:00
- Dub Splash Sound System – 20:00 – 21:00
- Dread – 21:30 – 22:30
- Chobeat – 23:00 – 00:00
- Shmir Sound – 00:30 – 02:00
- Overbud – 02:30 – 03:30
Расписание выступлений "Файне місто" 2021 / Фото Фейсбук фестиваля
Фестиваль "Файне місто": расписание на 30 июля
- Победитель отбора – 16:30 – 17:00
- РОЛЛИКС – 17:15 – 18:00
- STONED JESUS – 18:25 – 19:10
- KARNA – 19:45 – 20:35
- ДРУГА РІКА – 21:30 – 22:30
- ME AND THAT MAN – 23:00 – 00:00
- Победитель отбора – 16:20 –16:50
- O'HAMSTERS – 17:05 – 17:45
- DENOI – 18:00 – 18:45
- SPACE OF VARIATIONS – 19:00 – 19:50
- LORD OF THE LOST – 20:20 – 21:20
- ПОРНОФИЛЬМЫ – 21:50 – 22:50
- Победитель отбора – 17:05 – 17:35
- ГОНЯ – 17:45 – 18:30
- РАЁК – 18:45 – 19:30
- ФИОЛЕТ (Акустика) – 19:45 – 20:35
- ОДИН В КАНОЕ – 20:50 – 21:50
- RAGAPOP – 00:10 – 01:00
- СОСЕДИ СТЕРПЯТ – 01:15 – 02:05
- Red Hot Chilli Peppers Nine cover show by Nine Hills – 13:00 – 14:00
- Unstable – 14:30 – 15:30
- Gunz Live band – 16:00 – 17:45
- Rammstein cover show by CherryBlazer – 00:00 – 02:00
- Лекция: Олег Кошла – 11:00 – 12:00
- Лекция: Макс Мельник – 12:00 – 13:00
- Сергей "Колос" – 13:00 – 14:00
- Макс Кидрук– 14:00 – 15:00
- Стендап Роман Щербан и другие… – 15:00 – 16:00
- СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН – 16:00 – 20:00
- LED-ТЕАТР "МЕТАНОЯ" – 23:00 – 00:00
- Кинопоказ "ONELIFE" ТА "ОДНОКЛАСНИК" – 00:00 – 01:00
- Кинопоказ "ДОНБАС" – 01:00 – 02:00
- Proschuk – 11:00 – 12:30
- Nevaru – 12:30 – 14:00
- SPKNYI – 14:00 – 15:30
- Lyapun – 15:30 – 17:00
- BEEO – 17:00 – 19:00
- Proschuk – 19:00 – 20:30
- Nevaru – 20:30 – 22:00
- SPKNYI – 22:00 – 23:30
- Lyapun – 23:30 – 01:00
- BEEO – 01:00 – 03:00
- b2b – 03:00 – 05:00
- Dub Splash Sound System – 18:00 – 18:30
- Overbud – 19:00 – 19:30
- Plusstepper – 20:00 – 20:30
- Dread – 21:00 – 21:30
- Packawan – 22:00 – 23:00
- Whatafunk – 23:30 – 00:30
- Plusstepper – 01:00 – 02:00
- Witness The Fitness – 02:30 – 03:30
Файне місто 2021: расписание / Фото Фейсбук фестиваля
Фестиваль "Файне місто": расписание на 31 июля
- Победитель отбора – 16:50 – 17:20
- NIZKIZ – 17:35 – 18:20
- KALUSH – 18:35 – 19:20
- ТНМК – 19:40 – 20:30
- Go_A – 20:50 – 21:50
- ANACONDAZ – 23:00 – 00:00
- Победитель отбора – 16:30 – 17:00
- ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ – 17:15 – 17:55
- FLESHGORE – 18:10 – 18:50
- MARINA – 19:05 – 19:50
- INFECTED RAIN – 20:10 – 21:00
- БАТЮШКА (OF KRZYZSTOF DRABIKOWSKI) – 21:50 – 22:50
- Победитель отбора – 16:10 – 16:40
- I HATE MYSELF BECAUSE – 16:55 – 17:35
- JULINOZA – 17:50 – 18:30
- THE UNSLEEPING – 18:45 – 19:35
- VIVIENNE MORT – 19:50 – 20:50
- NICK SENPAI – 00:15 – 01:15
- THEKOMAKOMA – 01:15 – 02:00
- Alba Gu Brath – 12:00 – 12:40
- Jollys – 13:10 – 13:50
- Irish Dance Shamrock – 14:20 – 14:50
- Nera – 15:20 – 16:00
- ShamRocks – 16:30 – 17:10
- Dj Sid – 00:00 – 02:00
- Лекция: МЯЧ ДРЕДБОЛ И ВИКТОРИЯ ЖУКОВСКАЯ – 11:00 – 12:00
- Лекция: АЛЕКСАНДР СЛИНЬКО – 12:00 – 13:00
- Презентация книги Максима Беспалова – 13:00 – 14:00
- Стендап Лиза Ступак и другие… – 14:00 – 15:00
- ЮРИЙ ИЗДРЫК – 15:00 – 16:00
- СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН – 16:00 – 20:00
- Кинопоказ "FAINE MISTO: PANDEMIC, HOLDMYBEER" – 00:00 – 01:00
- Кинопоказ "Коли падають дерева" – 01:00 – 02:00
- Wollys – 11:00 – 13:00
- Diesel – 13:00 – 17:00
- Gudz – 17:00 – 20:00
- Oldie Ash – 20:00 – 22:00
- Violet – 22:00 – 00:00
- MadCat – 00:00 – 02:00
- Dragan – 02:00 – 04:00
- b2b – 04:00 – 06:00
- Dub Splash Sound System – 18:00 – 18:30
- Shmir Sound – 19:00 – 20:00
- Double D – 20:30 – 21:00
- NataLion – 21:30 – 22:30
- Ямайський – 23:00 – 00:30
- Double D – 01:00 – 02:00
- DJamaica – 02:30 – 03:30
Фестиваль "Файне місто": расписание на 1 август
- OMANA – 16:30 – 17:05
- DETACH – 17:20 – 18:00
- WILDWAYS – 18:20 – 19:10
- ЖАДАН И СОБАКИ – 19:30 – 20:20
- LOUNA – 20:40 – 21:30
- THE HARDKISS – 22:00 – 23:00
- HEARTPRINTS – 16:35 – 17:10
- POMSTA – 17:25 – 18:00
- IGNEA – 18:15 – 19:00
- DRAG ME OUT – 19:20 – 20:10
- 1914 – 20:30 – 21:20
- BELPHEGOR – 21:50 – 22:50
- Победитель отбора – 16:10 – 16:40
- ZWYNTAR – 16:40 – 17:15
- KOMMUNA LUX – 17:35 – 18:20
- ПАЛИНДРОМ – 18:30 – 19:20
- MAZEPA – 19:45 – 20:30
- LATEXFAUNA – 20:50 – 21:50
- ХАМЕРМАН ЗНИЩУЄ ВІРУСИ – 00:10 – 01:10
- VIDMA – 01:20 – 02:10
- Outlave – 13:00 – 14:00
- Veil Of Fire – 14:30 – 15:30
- CherryBlazer – 16:00 – 18:00
- Льоха (Брем Стокер) Punk Rock DJ Set – 00:00 – 02:00
- Лекция: Андрей Зоин– 11:00 – 12:00
- Лекция: Надежда Белик – 12:00 – 13:00
- ИВАН БАЙДАК – 13:00 – 14:00
- СЕРГЕЙ ЖАДАН – 14:00 – 15:00
- Стендап Ярослав Мартинюк и другие… – 15:00 – 16:00
- СВОБОДНЫЙ МИКРОФОН – 16:00 – 20:00
- Кинопоказ "ПРИПУТНІ" – 00:00 – 01:00
- Кинопоказ "ІЗІ" – 01:00 – 02:00
- Dj Set – 11:00 – 13:00
- Demi – 13:00 – 15:00
- Gudz – 15:00 – 18:00
- Diesel – 18:00 – 21:00
- Wollys – 21:00 – 00:00
- Gudz – 00:00 – 02:00
- Diesel – 02:00 – 04:00
- Stalker – 04:00 – 06:00
- NataLion – 19:00 - 19:30
- Dub Splash Sound System special all night – 20:00 - 01:30
Что известно о фестивале "Файне місто"?
Фестиваль под названием "Файне місто" основали в 2013 году, и уже 8 лет мероприятие радует своих гостей хорошей музыкой и талантливыми исполнителями со всех уголков Украины и мира. Ежегодно в Тернополе собираются тысячи людей, чтобы почувствовать чрезвычайную атмосферу этого события.
Название фестиваля имеет символическое значение и заимствовано из песни группы "Братья Гадюкины" – "Файне місто Тернопіль". Основатели и организаторы мероприятия позиционируют его как пространство для объединения людей, как своеобразный отдельный городок, где каждый человек свободен от своих забот и проблем.