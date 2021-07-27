Айда на фестивали: программа "Файного міста" 2021

Лето – замечательная пора для создания воспоминаний, которые будут греть душу всю жизнь. Так что не стоит расточать его! Путешествие в горы, к морю или на фестиваль станет самым удачным способом разогнать скуку и наполниться драйвовой энергией веселья.

Меломаны обожают фестиваль "Файне місто" в Тернополе не только за его атмосферу, но и за то, что на этом событии пересекаются почти все жанры музыки: от рока до поп-денса. В 2021 году мероприятие продлится 5 дней. "Файне місто" откроет свои двери 28 июля и завершится 1 августа.

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"Файне місто" 2021: программа фестиваля

В этом году фестиваль "Файне місто", который состоится на территории Тернопольского ипподрома, будет радовать посетителей молодыми и перспективными музыкантами, которые будут заджигать сердца гостей во время события.



"Файне місто" 2021: программа / Фото Фейсбук фестиваля

Выступят также и известные звездные исполнители как O.Torvald, 5'NIZZA, Go_A, "Один в каноэ", "Друга ріка" и другие. Организаторы подготовили 7 ярких сцен, где все желающие смогут прийти и насладиться незабываемыми мелодиями и речами выдающихся людей.

Фестиваль "Файне місто": расписание на 28 июля

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