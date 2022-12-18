Настроение – TVORCHI: судьи Нацотбора комментируют победу группе, которой отдали второе место

По итогам голосования группа TVORCHI победила на Нацотборе и представит Украину на Евровидении-2023. На первое место ребят вывели зрители, в то время как судьи отдали второе. Как на это отреагировали Джамала, Санина и Тополь, рассказываем ниже.

Эпатажная группа TVORCHI с песней Heart of Steel получил 19 баллов от зрителей и жюри, поэтому в мае поедет от Украины в Ливерпуль на Евровидение-2023. Жюри Нацотбора, похоже, не против, ведь и Джамала, и Тарас Тополя, и Юлия Санина из The Hardkiss назвали их достойными победы.

Не упустите TVORCHI – все, что известно о победителе Нацотбора 2023

Джамала

Поздравляю всех участников и спасибо за вашу музыку! Конечно, отдельные слова поздравлений для TVORCHI. У вас есть все для того, чтобы достойно представить Украину на Евровидении,

– поздравила победительница 2016 года.

Интересно, что в инстаграмм-сообщения Джамала отреагировала на курьез, когда в прямом эфире, комментируя выступление одного из финалистов, чуть не назвала место проведения Нацотбора, засекреченного до 22:00. "Очень холодно. Здесь проезжает... И проезжает", - сказала певица во время трансляции.

Теперь можно об этом говорить! Отбор проходил на станции метро "Майдан Незалежности". Было и холодно, и постоянно проезжало метро. Команда Нацотбора сделала сверхвозможное. Мы должны гордиться, что в такое сложное время все прошло на самом высоком уровне,

– похвалила Джамала уже после эфира.

Джамала с победителями Нацотбора-2023 TVORCHI / Фото с ее инстаграммы

Тарас Тополь

Достойные представители Украины на Евровидении. Поздравления, TVORCHI,

– прокомментировал Тарас Тополь в инстаграм-сторис.

"Киев. Вечер двести девяносто седьмой. Настроение – Tvorchi. Месяц – выбрали! Ну, что комментируйте. Слава ВСУ! Слава Украине", – добавил он в профиле под фото с коллегами-судьями и победителями Нацотбора.

Кстати, судя по инстаграмм-сторис Тараса Тополи, уже после оглашения результатов он все же дал какой-то совет вокалисту Джеффри Кенни.

Судьи Нацотбора Евровидения-2023 с победителями TVORCHI / Фото из инстаграммы Джамалы

Юлия Санина

Представители Украины на Евровидение – группа TVORCHI. Мои поздравления,

– лаконично подписала Юлия Санина селфи с музыкантами.

Судья Нацотбора Юлия Санина с группой TVORCHI / Фото из инстаграммы певицы

Любопытно, что в сети на победу TVORCHI реагируют неоднозначно. Одни говорят, что группа "победила на стиле, шикарном саунде и продуманной постановке", а другие и дальше "топят" за своих фаворитов и утешаются, что Kalush Orchestra автоматически вывели Украину в финал Евровидения-2023.