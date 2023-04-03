Сеть возмутилась из-за списка кандидатов на Нацжуре Евровидения: что известно о каждом из них

В Дии идет голосование за Нацжуры на Евровидение-2023. В сети раскритиковали список претендентов, потому что большинство из них мало связано с музыкальным конкурсом. Читайте подробнее о каждом из кандидатов.

29 марта в Действии началось голосование за Национальное жюри Евровидения-2023 Украинцы до 5 апреля должны выбрать 5 судей, которые будут ставить оценки другим странам на музыкальном конкурсе.

К теме Детское Евровидение-2023: объявили город во Франции, где пройдет конкурс

В прошлом году украинцы были недовольны баллами, которые поставило Нацжуры другим участникам, в частности Польше. Теперь в сети снова возмущаются – не всем понравился список представителей:

"Шоптенко? Лопес? Евровидение?";

"С полным уважением, но какое отношение к Евровидению имеет большинство этих знаменитостей?";

"Ужас! Вы исказились?! Кто все эти люди?! Лучших не нашли?! Стыд вам";

"Ох, чую, буду сидеть с фейспалмом, когда будут показывать оценки нашего жюри";

"Какой-то странный список, по моему мнению".

Что известно о каждом из претендентов

ROXOLANA. Певица и автор песен стала известна после участия в "Голосе країни-9". Является автором проекта Ukraine is, где артситка совмещала стихи поэтов и новое звучание. В феврале 2022 года ROXOLANA стала финалисткой Национального отбора, на котором заняла 4-е место.

Елена Гребенюк. Украинская оперная певица, исполняющая песни на 14 языках, автор сольного альбома Le Forze del Destino project. Работала в консерваториях и академических театрах. Является победительницей конкурса "Молодые виртуозы Украины", лауреаткой международного конкурса вокалистов им. А. Дворжака, получила гран-при первого международного конкурса "Евровидео". Была тренером в "Фабрике звезд".

Михаил Клименко. Основатель группы ADAM, вокалист и композитор, соавтор песен Александра Пономарева. Писал треки для Марии Яремчук, работает с супругой Александрой. Михаил неоднократно участвовал в Национальном отборе на Евровидение.

Амадор Лопес. Украинский-венесуэльский певец, хореограф и шоумен. Снимается в клипах своей группы Rumbero's. Амадор сотрудничал с популярными шоу и проектами: "Танцы со звездами", "Танцую для тебя", "Фабрика звезд".

Тоня Матвиенко. Заслуженная артистка и певица завершила музыкальную школу, затем Киевский университет культуры и искусств. Пела в камерном оркестре, где раньше участницей была Нина Митрофановна. Тоня Матвиенко приняла участие в первом сезоне "Голоса страны", где провалилась на слепых прослушиваниях. Но благодаря второму шансу она смогла пройти дальше и получила второе место в финале.

Александр "Фоззи" Сидоренко. Участник группы ТНМК, артист, автор песен и книг. Его называют одним из основателей украинского хип-хопа, хотя нет музыкального образования. Фоззи не только писал треки для ТНМК, но и выпустил три сольных пластинки.

Олег Собчук. Фронтмен и основатель группы СКАЙ, созданный с Александром Грищуком. Коллектив – лауреат премии YUNA, обладатель "Золотой Жар-птицы". Кроме того, СКАЙ всегда отличался четкой гражданской позицией: группа снимала клип о СПИДе, поддерживала Революцию Достоинства и выступала в поддержку военных еще с 2014 года.

Светлана Тарабарова. Певица и автор песен, обладательница премий "Золотая Жар-птица" и "Песня года". Светлана принимала участие в "Фабрике звезд", где стала фавориткой Наталии Могилевской. Вместе с Региной Тодоренко и другими певицами пела в группе Real O, но бросила его в 2012 году. В 2016 году Тарабарова пробовала свои силы в полуфинале Национального отбора на Евровидение.

Евгений Хмара. Пианист и композитор. Облако работал в разных сферах, прежде чем стать музыкантом. Сначала он аранжировал песни для звезд, а в 2012 году стал финалистом "У Украины талант". В последующие годы работал музыкантом в "Х-факторе". Одним из наиболее масштабным его выступлением является концерт "30" во Дворце Украины.

Елена Шоптенко. Хореографиня и танцовщица. Елена Шоптенко побеждала на многих чемпионатах, победила в шоу "Танцы со звездами" с Владимиром Зеленским. После этого работала не только танцовщицей, но и главной хореографиней в разных проектах. Является лауреаткой Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия" в номинации "Перспектива".