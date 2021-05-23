Евровидение-2021: реакция сети на последнее место Великобритании – самые забавные мемы

22 мая в Роттердаме состоялся финал Евровидения-2021. Победителями стали Måneskin из Италии, которые получили 524 балла. А конкурсант из Великобритании – Джеймс Ньюман – занял последнее место в рейтинговой таблице, не получив оценок ни от жюри, ни от зрителей. Сеть уже изобилует мемами на этот счет.

Евровидение-2021 не всем участникам принесло успех. Сразу несколько стран получили по ноль баллов от зрителей. Среди них оказалась Великобритания. Национальное жюри стран-участниц тоже не дало баллов Джеймсу Ньюману. Артист оказался на последнем, 26-м месте рейтинговой таблицы финалистов.

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Реакция Джеймса Ньюмана на поражение на Евровидении-2021

Однако, похоже, что музыкант не расстроился из-за такого результата. 22 мая он активно публиковал на личной странице в инстаграме фото и видео с Евровидения, фоторафировался с кубком конкурса и настраивался на победу. На лице Джеймса всегда сияла улыбка.

Даже после объявления результатов голосования исполнитель продолжал улыбаться.

Великобритания получила 0 баллов на Евровидении-2021: смотрите видео онлайн

Узнав оценки, Джеймс записал несколько коротких видео прямо в концертной арене. Он улыбался, поблагодарил всех и отметил, что всех любит. Артист подчеркнул, что музыка не соревнуется, музыка – побеждает.

Джеймс Ньюман о последнем месте на Евровидении-2021: смотрите видео онлайн

Реакция сети

В сети активно обсуждают поражение Великобритании. Зрители песенного конкурса уже делятся своими мемами на этот счет. Особое внимание акцентируют на том, что даже получив 0 баллов, Ньюман остается позитивным.

Некоторые пользователи сети отмечают, что такой результат Великобритании на Евровидении-2021 может быть связан с брекситом.