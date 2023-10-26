Евгения Эмеральд прошла детектор лжи после заявлений о домашнем насилии

Недавно Евгения Эмеральд с позывным "Жанна д'Арк" призналась, что пережила домашнее насилие от своего мужа. Ее заявлениям поверили не все, поэтому защитница прошла тестирование на детекторе лжи.

Это Эмеральд сделала во время съемок нового выпуска шоу "Говорить вся країна". Раньше за снайпершу вступилась украинская актриса Ксения Мишина.

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Эмеральд прошла детектор лжи

В шоу подняли тему домашнего насилия и разобрали развод Евгении Эмеральд и Евгения Стипанюка. Защитница тоже пришла в студию, чтобы поделиться собственной историей.

Я хочу огласить эту историю, ведь сейчас я голос всех женщин Украины, пострадавших от домашнего насилия. Для меня это дело чести. Я это пережила, я знаю как это тяжело, именно поэтому хочу на своем примере показать, что так не должно быть.

– сказала она.

Там Евгения по собственному желанию прошла проверку на детекторе лжи, чтобы опровергнуть обвинение бывшего супруга в ее адрес. О результатах станет известно, когда шоу выйдет на экраны.



Евгения Эмеральд в шоу "Говорит вся страна"

Оказывается, журналисты проекта "Говорить вся країна" провели собственное расследование и пообщались с мамой Евгения Стипанюка.

Также известно, что в студию приедут бывшие женщины Евгения. Журналисты узнали о других действиях Стипанюка, еще не обнародованных в СМИ.

Евгения Эмеральд стала жертвой домашнего насилия