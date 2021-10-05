Перешли на сторону сепаратистов, – Кошевой о друзьях из Луганска и тяжелой потере отца

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой в новом интервью признался, что не общается с друзьями из Луганска, поскольку все они перешли на сторону врагов. Также мужчина поделился, что в последний раз виделся с отцом на концерте в 2014 году.

Когда Евгению было 6 лет, он вместе с родителями переехал из Харьковской области в Алчевск на Луганщине. Последний раз мужчина приезжал домой 7 лет назад.

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Евгений Кошевой о последней встрече с отцом

Актер рассказал, что в 2014 году он вместе с командой "Квартал 95" выступал в Луганске, в ДК Ленина.

Это было 16-го апреля. Почему запомнил дату? Потому что тогда в последний раз видел папу. Когда мы выступали в Луганске, то уже были беспорядки возле СБУ, но никто еще не понимал, что будет дальше. Живя на Донбассе, я поверить не мог, что будет происходить та ж*па,

– сказал Кошевой.

Тогда отец пришел на концерт к сыну. Евгений сказал ему: "Мы еще с тобой поговорим". И уехал. А 22 апреля у Виктора Яковлевича случился инсульт. 24 апреля мужчина ушел из жизни. Он всегда скрывал свои болезни, а проблемы со здоровьем все-таки были.

Евгений Кошевой о друзьях в Луганске

Актер рассказал, что не общается с товарищами, которые были в Луганске: "Те, кто остались, перешли на сторону сепаратистов. Наверное, так было удобно. Никуда не выезжать, никого не защищать и перейти на сторону зла. Все, с кем общался, с кем были в Луганске и кто переехал оттуда – это ребята, которые сейчас работают в авторской группе, "Луганская Сборная". Они переехали еще до войны, потому что увидели перспективы в столице".

Евгений Кошевой о последнем выступлении в Луганске и встрече с отцом: смотрите видео онлайн