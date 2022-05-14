Если на Евровидении победит Kalush Orchestra: 3 варианта проведения следующего конкурса

В ночь на 15 мая Европа узнает имя нового победителя песенного конкурса Евровидения. Перед финалом букмекеры обновили свои прогнозы и шансы Украины на триумф выросли до 60%.

Страна-победитель конкурса вместе с триумфом получает право на проведение следующего Евровидения. Соответственно, если Kalush Orchestra победят, наша страна в третий раз получит право провести конкурс у себя. Однако учитывая войну у многих украинцев и даже европейцев возникает вопрос – как это будет происходить.

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Проведение Евровидения в Украине

Стандартный сценарий – Украина примет Евровидение 2023. Здесь даже есть два варианта принципа выбора города-хозяина конкурса – тот, который не пострадал или почти не пострадал в результате военных действий (среди пользователей чаще всего фигурирует вариант проведения конкурса во Львове), или серьезно пострадавшего. Однако его удалось восстановить.

Даже мэр Калуша – родного города фронтмена группы Kalush Orchestra Олега Псюка – заявил, что город готов принять конкурс, хотя многие отмечают, что он слишком мал для такого мероприятия. Однако здесь следует отметить, что в 1993 году Евровидение принимал городок Милстрит в Ирландии, население которого всего лишь 1500 человек.

Да, Милстрит принимал Евровидение, когда количество участников едва переваливало за 20 и было много нюансов, однако конкурс состоялся. Причем вполне успешно для Ирландии, победившей на тот момент второй раз подряд.

Такой сценарий наиболее вероятен при условии победы Украины в войне уже летом. Чем быстрее начнется восстановление Украины, тем больше вариантов места проведения следующего конкурса.

Украина может отказаться от проведения конкурса

Евровидение – конкурс, который хоть и длится всего неделю, но подготовка к нему длительная. С осени Европейский языковой союз совместно с вещателем страны-организатора работает над этим. Сначала выбирают место проведения, затем решают финансовые, технические и ряд других вопросов.

В Украине, к сожалению, продолжается полномасштабная война. Спрогнозировать точное время ее завершения невозможно, ведь ситуация меняется постоянно. Сомнений в победе нашего государства нет, однако остается только вопрос – когда.



Kalush Orchestra на сцене Евровидения в Турине / Getty Images

По логичным причинам, если боевые действия продлятся до осени – Украина не сможет провести конкурс. Угроза ракетных ударов, к сожалению, по всей стране, а гарантий нашей победы в войне и полного завершения боевых действий до начала активной подготовки конкурса никто дать не может.

Кто-то может провести конкурс вместо Украины

Есть много разных слухов о переговорах с разными странами по поводу проведения следующего Евровидения в случае, если после победы Украина не сможет этого сделать.

К примеру, мэр Стокгольма Анна Кениг уже сконтактировала с украинским послом в Швеции и сообщила ему о том, что город готов принять конкурс, если наша страна не сможет этого сделать.

Кроме того, предложить провести конкурс могут одной из стран "Большой пятерки" – Италии, Испании, Франции, Великобритании и Германии. Интересно, что среди них дольше всех без Евровидения Испания – впервые и пока последний раз конкурс там проходил в далеком 1969 году.

В истории конкурса уже были подобные случаи

Возможно, кому-то покажется это странным, но в случае отказа от проведения конкурса мы не станем, скажем так, "первооткрывателями". Правила песенного конкурса менялись на протяжении всей его истории, начиная с 1956 года. Например, в первые годы существования Евровидения такого правила, как проведение следующего конкурса страной-победителем не было. Единственный нюанс – в случае отказа Украины от проведения Евровидения это станет первым в истории конкурса, когда победитель отказывается от этого права из-за войны.

Однако после появления правила, согласно которому страна-победитель получает право провести конкурс у себя, было несколько случаев, когда от этого отказывались:

В 1971 году право на проведение следующего Евровидения получило Монако. Однако в княжестве не нашлось арены, которая смогла бы принять конкурс, поэтому Монако отказалось. Конкурс провели в Великобритании.

В 1973 году Люксембург одержал вторую победу подряд, поэтому от права принимать конкурс еще раз там отказались. Поэтому Евровидение снова переехало в Великобританию.

В 1979 году аналогичная ситуация произошла с Израилем. От проведения конкурса еще раз страна отказалась, потому в 1980 году Евровидение приняли Нидерланды.

Однако случай с Израилем уникален. Во-первых, на организацию Евровидения в 1979 году страна потратила немалые средства на меры безопасности для иностранных делегаций учитывая арабо-израильский конфликт, поэтому правительство отказалось финансировать проведение еще одного конкурса.

После этого Нидерланды согласились провести Евровидение вместо Израиля. Однако дата финала Евровидения пришлась на День памяти – траурный день в Израиле. Поэтому впервые в истории Евровидения победитель предыдущего конкурса не только отказался от проведения, но и от участия.



Kalush Orchestra на сцене Евровидения в Турине / Фото EBU

В тексте присутствует субъективное мнение и взгляд автора на вопрос организации следующего конкурса Евровидения в случае победы наших представителей.

Тем не менее, мы желаем украинским представителям Kalush Orchestra победы в большом финале. Верим в то, что украинская музыка будет торжествовать на конкурсе в этом году! Верим в то, что Евровидение состоится в мирной Европе или под мирным небом Украины.