Елизавета Ястремская просит россиян повлиять на вывод их войск из Украины

Модель и победительница конкурса "Мисс Украина Вселенная 2020" Елизавета Ястремская просит россиян выходить на митинги и призвать власти увести вражеские войска от нашего государства.

26-летняя девушка отметила в своем сообщении, что молится, чтобы война как можно быстрее закончилась, а мир – восстановился, и чтобы "мировым лидерам Бог даровал мудрость поскорее закончить войну".

Смотрите также Нахр*н вы их сюда отправляете, – Оля Полякова обратилась к россиянам и белорусам

Елизавета призналась, что не знает, какой сегодня день, но знает, что он шестой. Именно 6 дней назад, в четверг, 24 февраля, вражеские войска совершили полномасштабное вторжение в Украину.

24.02.2022 в 5:57 утра я проснулась в Киеве от звонка. Я беру трубку и первое, что слышу, что Украину бомбят. Я надеялась, что это сон, но это оказалось реальностью. Так начался один из самых страшных дней для Украины и в моей жизни,

– написала Елизавета Ястремская.

Она также призвала всех россиян приостановить войну. Модель просит их выйти на улицы и потребовать от власти остановить безумие и вывести ваши войска с территории Украины.

"То, что сейчас происходит в Украине – это военное преступление, равного которому не было в Европе со времен Второй мировой войны", – подчеркнула "Мисс Украина Вселенная 2020".

В серии фотографий она показала, как выглядят разбомбленные города. Она также показала щемящее фото из Кропивницкого, где в укрытии сидят дети сироты и многие больные. Все они нуждаются в помощи – в пище, лекарствах, одеялах и подгузниках. Также Елизавета добавила фото из метро, ​​в котором люди буквально спят друг на друге вместе с маленькими детьми и животными.

Чтобы увидеть больше, листайте справа