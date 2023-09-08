Год после смерти королевы Елизаветы II: каким был этот день для Великобритании

Год назад, в этот же день – 8 сентября, мир с тревогой узнал о потере, которая ощущалась невероятно сильно. В возрасте 96 лет ушла в вечность королева Елизавета II.

В годовщину со дня смерти Ее Величества 24 Канал вспомнит, каким был этот день для Великобритании.

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О смерти Елизаветы II стало известно в 15:10 по Гринвичу. Ее сердце остановилось в замке Балморал в Шотландии. Официально о смерти королевы объявили в 18:30 по местному времени.



Дворец объявил о смерти Елизаветы II / Скриншот из твиттера королевской семьи

День смерти Елизаветы II, королевы Великобритании, был не только чрезвычайно важным и грустным для ее семьи, но и стал большой печалью для всех британцев. 8 сентября 2022 года было объявлено национальным днем траура во всем Соединенном Королевстве. Этот день был наполнен глубокой печалью и утратой, он объединил страну в общем выражении горя. Это событие обозначило прекращение многих развлечений и публичных мер в знак уважения перед памятью великой монархине, а флаги были опущены в полужезл, в знак траура.

В этом году члены королевской семьи соберутся в Балморале 8 сентября, чтобы совместно почтить память королевы.

Эта выдающаяся женщина истории возглавляла свою страну в течение наибольшего срока в королевской династии – 70 невероятных лет. Ее правление было подлинным символом стабильности и достоинства. Поэтому память о ней в Великобритании будет жить вечно!

Автор: Марта Полищук