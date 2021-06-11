Елена Зеленская вышла в свет в белом костюме: фото эффектного образа

Первая леди Украины Елена Зеленская покорила публику элегантным образом. Она побывала на встрече с девушками из проекта "Наука – это она", где ошеломила аутфитом в белом костюме.

Елена Зеленская на личной странице в инстаграме опубликовала несколько фото со встречи с девушками с просветительского арт-проекта "Наука – это она" образовательной организации STEM is FEM, который реализуется при поддержке ООН Женщины в Украине и Детского фонда ООН в Украине (ЮНИСЕФ).

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Эффектный look Елены Зеленской

Для события Елена выбрала элегантный белый костюм, состоявший из брюк и удлиненного пиджака с большими пуговицами. Соединила наряды с бежевыми туфлями-лодочками на каблуке.

Зеленская умеет подчеркнуть женственность с помощью прически и на этот раз сделала именно так. Она собрала волосы в аккуратную укладку сзади, а на лице сделала выразительный макияж в коричневых оттенках. Довершила look лаконичными серьгами.

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"Девушки мечтают стать учеными, биологами, математиками, инженерами, специалистами по робототехнике, топ-менеджерами. Меня вдохновляют такие истории. Это – о смелости идти за своей мечтой, несмотря на непонимание со стороны общества или друзей. Это – о возможностях, которые девушки открывают перед собой. Это – о примере, который они подают своим сверстникам. Это – о том, чтобы оставаться собой", – написала первая леди в заметке.

Зеленская добавила, цель проекта "Наука – это она" – популяризировать науку среди молодежи и пропагандировать гендерное равенство в научной области. Девушки в возрасте от 14 до 21 года со всей Украины рассказали в своих эссе о вкладе 12 выдающихся украинских женщин-ученых в развитие науки и общества. Тема гендерного равенства в образовании является частью инициативы "Партнерство Биарриц", к которой Украина присоединилась в прошлом году в сентябре.

"Была рада пообщаться с участницами проекта, услышать из первых уст, к чему стремится молодежь, что нужно для их развития, на что они надеются в будущем. Замечательно, что существует такая платформа, которая дает возможность молодым девушкам становиться примером для сверстников", – подчеркнула Елена.