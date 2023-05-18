В нежной вышиванке: Елена Зеленская провела рабочую встречу в Сеуле – фото первой леди

Первая леди Украины с рабочим визитом находится в Республике Корея. Там у Елены Зеленской запланировано несколько встреч. В частности, именно в Сеуле она отмечает День вышиванки.

Красивую вышиванку Елена надела на встречу с украинской диаспорой в Республике Корея. Хотя там всего около 2 тысяч наших земляков, однако они стали мощной движущей силой митингов, мероприятий и просветительской работы в поддержку Украины. Все присутствовали в украинских вышиванках, что очень символично и патриотично.

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Елена Зеленская надела вышиванку

Первая леди предстала перед публикой в нежнейшей вышиванке молочного цвета с объемными рукавами, которые придавали образу изысканности. Соединила наряды с классическими брюками черного цвета. Талию Елены подчеркнул стильный пояс.

Волосы Зеленская собрала в лаконичную прическу сзади, на лице сделала макияж в коричневых тонах. Довершила атуфит трендовыми цепочками и минималистическими серьгами.

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18 мая украинцы в разных уголках мира отмечают День вышиванки. Сегодня улицы многих стран яркие и цветные благодаря украинскому празднику, который приобрел всемирный масштаб.

Украинские вышиванки на улицах Сеула. Бережно привезенные из дома, специально переданные близкими, заказанные у местных мастеров, старинные, с историей и современные, которые свою историю только начинают.



"В чем же ее "код", о котором так часто говорим? Возможно, в том, что каждый является неповторимым – как и каждый человек. И одновременно – сочетает с поколениями, земляками, единомышленниками, страной, домом. Машина времени и пространства, воплощенная в одежде, что-то, благодаря чему мы помним: каждый и каждая из нас – уникальные и важные, как узор на холсте, а вместе мы большая сила и взаимопомощь – в любых испытаниях, и победа – над любым нападающим. ", – написала Елена Зеленская.