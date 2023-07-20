Провела деловую встречу: Елена Зеленская повторила летний образ в черном комбинезоне

Первая леди Елена Зеленская встретилась с главой USAID Самантой Павер. Для делового выхода она повторила образ 4-летней давности.

Первая леди Украины Елена Зеленская вчера встретилась с главой USAID (Агентство США по международному развитию) Самантой Павер – одной из основных партнерок Украины по гуманитарным вопросам. Они приехали в село Михайловка-Рубежовка Ирпенской общины.

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Елена Зеленская и Саманта Павер посетили амбулаторию, которая пережила российскую оккупацию, а после увольнения работала для 4 тысяч пациентов. Там оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Поддержка USAID обеспечит создание кабинета психологической поддержки, где будут доступны индивидуальные и групповые занятия. Зеленская поблагодарила за глубокую и системную поддержку и предложила новый проект для поддержки украинских врачей и системы здравоохранения.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Елена Зеленская повторила образ

Для встречи первая леди выбрала черный костюм-комбинезон, состоящий из брюк и жакета с укороченными рукавами. Силуэт подчеркнул широкий пояс на талии.

Елена Зеленская собрала волосы в аккуратный конский хвост и дополнила наряды аксессуарами. Минимальный макияж завершил ее образ.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

К слову, в этом образе супруга президента уже представала. Она одевала такой же комбинезон для визита в Канаду с Владимиром Зеленским в 2019 году.



Елена Зеленская с мужем в Канаде / Фото с инстаграма первой леди