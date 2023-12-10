Елена Зеленская в деловом образе встретилась с депортированными детьми: фото первой леди

Первая леди Елена Зеленская посетила несколько деловых встреч в сдержанном виде. Она представала в сером костюме с брюками-палаццо.

8 декабря Елена Зеленская появилась на мероприятии, посвященном реинтеграции депортированных детей. Его инициатором стал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Елена Зеленская встретилась с детьми, которых вернули из России

На этом мероприятии рассказал 17-летний Богдан Ермохин, которого вывезли россияне. В плену ему исполнилось 18, поэтому оккупанты имели циничное намерение выдать ему повестку. Вся Украина следила за судьбой парня, наконец вернувшегося домой.



Елена Зеленская и Богдан Ермохин / Фото с инстаграма первой леди

На встрече с детьми Елена Зеленская и другие гости говорили не только об истории плена, но и о том, как вернуть им ощущение дома. Они должны получать психологическую помощь, имели возможности для обучения и получали социальную материальную поддержку.

И, наконец, самое больное: значительная часть похищенных детей – сироты или лишенные родительской опеки. Они увезены в Россию целыми интернатами, как было с Богданом. Так что нашей принципиальной позицией должно стать то, что по возвращении на родину их должна встретить семья. Пусть приемная, но настоящая,

– рассказала первая леди.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Также Елена Зеленская вместе с командой Фонда встречалась с Open Society Foundations. Удалось договориться о сотрудничестве, партнерстве, а также благотворительном взносе в размере 1 миллиона долларов.



Елена Зеленская на встрече / Фото с инстаграма первой леди

Образ первой леди

Елена Зеленская для обеих встреч выбрала черный теплый гольф с высоким горлом и серый стильный костюм. Комплект состоял из брюк-палаццо и удлиненным жакетом приталенного силуэта. Также образ первой леди дополнили лаковые лоферы.

Елена Зеленская распустила волосы и уложила их локонами и завершила look макияжем.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди