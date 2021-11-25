Елена Зеленская появилась на акции против насилия: какой look подобрала первая леди

В четверг, 25 ноября, стартовала Всемирная акция "16 дней против насилия". К мероприятию в столице присоединилась Елена Зеленская, которая в очередной раз покорила эффектным выходом.

Первая леди вместе с украинскими телеведущими, актерами, музыкантами и спортсменами приняла участие в кампании "Дело в том" в рамках Всемирной акции "16 дней против насилия". Звезды озвучили истории настоящих жертв, которые свидетельствовали в полиции, а Елена Зеленская подчеркнула, как важно не покрывать обидчиков.

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И, пожалуйста, не оправдывайте обидчиков. Бьет и обижает – это не любовь. Это надо осознать всему обществу. И тогда насилию негде будет спрятаться,

– обратилась первая леди.

Образ Елены Зеленской

Для публичного выхода Елена Зеленская выбрала классическое кашемировое пальто темно-синего цвета. Приталенный силуэт и длина за колено подчеркнули ее стройную фигуру.

Изюминкой образа жены президента стал широкий асимметричный воротник. Его дополнила белая вставка с черным узором. Под пальто она подобрала черные брюки прямого покроя и ботинки на невысоких каблуках. Волосы Елена Зеленская уложила в фирменную прическу с легкими локонами и нанесла дневной макияж с лаконичными стрелками.

Елена Зеленская на акции против насилия / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская на акции против насилия / Фото из инстаграма первой леди Украины

Елена Зеленская на акции против насилия / Фото из инстаграма первой леди Украины Елена Зеленская на акции против насилия / Фото из инстаграма первой леди Украины

Полный текст публикации Елены Зеленской:

Сколько квартир в вашем доме? По статистике, в каждой пятой может укрыться домашнее насилие. Оно необязательно оставляет синяки, бывает психологическим, даже экономичным. Оно даже умеет маскироваться под проявление любви – известное "бьет, потому что любит" или "обижает, потому что беспокоится". И каждый четвертый, кто столкнулся с домашним насилием, молчит об этом. Из-за страха, беспомощности, а еще хуже – из-за того, что уже смирился.

Уже второй год МВД Украины при поддержке международных партнеров проводит кампанию "Дело в том" в рамках Всемирной акции "16 дней против насилия".

За жертв будут говорить известные люди-актеры, ведущие, музыканты, спортсмены. Они озвучили 16 историй, взятых из настоящих полицейских протоколов. В фокусе каждой из них – вещь, ставшая орудием домашнего насилия или ассоциирующаяся с ним.

И, пожалуйста, не оправдывайте обидчиков. Бьет и обижает – это не любовь. Наконец надо это осознать всему обществу. И тогда насилию негде будет спрятаться.