Этой цели не достигли, – Елена Зеленская рассказала, как украинцы противостоят запугиванию России

Первая леди Елена Зеленская дала интервью телеканалу CNN. Она рассказала о том, как украинцы не дают себя запугать.

Елена Зеленская пообщалась со всемирно известным политическим обозревателем и журналистом Фаридом Закарией. Интервью с первой леди вышло на телеканале CNN.

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Первая леди рассказала, как украинцы не дают себя запугать

Жена президента рассказала о жизни украинцев во время войны. Ведь американские новости в основном рассказывают о поставках оружия или ракетных атаках, но не о том, как мирное население справляется с тревогами и стрессом.

Продержавшись почти год, мы способны продержаться еще больше. Конечно, никто не хочет, чтобы это продолжалось так долго, мы хотим, чтобы все закончилось. Но мы можем держаться,

– поделилась первая леди.

Елена Зеленская согласилась, что основная цель российского террора – запугивание. Однако им не удалось добиться этой цели.

"Одна из целей, которую они преследуют, уничтожая инфраструктуру Украины, это достичь того, чтобы люди сказали: "Мы устали, мы больше не хотим сидеть в темноте, нам холодно, у нас болеют дети, пожалуйста, прекратите это, давайте договоримся, пусть только нас не бомбят". Они этой цели не достигли".

Как украинские дети переживают войну

Наши дети различают звук, когда летит ракета, когда летит дрон и когда работает наша ПВО. Я уверена, что ни один ребенок в мире не должен знать подобное. Наши же дети слишком рано взрослеют, и это, возможно, сложнее всего эмоционально – видеть детей с глазами взрослого человека,

– рассказала Елена Зеленская.

Первая леди призналась, что работает над тем, чтобы ее дети обладали эмоциональной стабильностью. Для этого она поддерживает "обычную" атмосферу в семье. "Мама ходит на работу, дети учатся. И это поддерживает. Учеба – это то, что держит вместе, то, что не дает сесть и сложить руки".

, что у первой леди также выключают свет. Елена Зеленская рассказывала , что у них есть генератор, но на дизеле они стараются экономить. Так что супруга президента накупила много свечей и поставила их в каждой комнате.

Зеленская посоветовала, что сейчас родителям нужно подчеркивать важность образования для детей. "Следует ребенку, что у тебя блестящее будущее, ты должен его приближать. И даже своим учением ты приближаешь победу. Потому что Украине нужны умные, образованные люди, чтобы ее защищать".

Елена Зеленская дала интервью CNN: видео