В костюме украинской дизайнерши: Елена Зеленская покорила деловым образом

Первая леди Украины обратилась к участникам Гвадалахарской книжной ярмарки. Она одела костюм от украинской дизайнера.

Первая леди посетила международную книжную ярмарку не вживую, а онлайн. Она выступила с обращением к участникам.

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Образ Елены Зеленской

Супруга президента предстала в темно-синем костюме от украинской дизайнера Лилии Литковской. Небольшой бантик украсил жакет первой леди, а тонкий ремешок подчеркнул талию.

Елена Зеленская распустила волосы и уложила их локонами. Золотые серьги и лаконичный макияж завершили образ.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Первая леди обратилась к участникам ярмарки

Гвадалахарская международная книжная ярмарка – важное культурное событие для испаноязычного мира. Украину там должна была представить писательница Виктория Амелина, спасшая труд Владимира Вакуленко, замученного россиянами в оккупированном Изюме. К сожалению, российские ракеты лишили жизни и Виктории. Об этом первая леди говорила перед участниками.

Мне очень больно, что его гости не услышат живой голос Виктории Амелиной, Владимира Вакуленко. Но даже за океаном этих авторов и всю Украину представляют их книги. Хотела бы также поделиться новостью, что во время Гвадалахарской книжной ярмарки в Публичной библиотеке штата Халиско заработала и первая в Латинской Америке украинская книжная полочка,

– рассказала Елена Зеленская.

Украинские книжные полочки на днях еще открылись в Польше. В целом проект приобрел мировой масштаб – это 190 украинских полочек, открытых в 44 странах мира, насчитывают 45 тысяч книг. Проект культурной дипломатии занимается Елена Зеленская.



Выступление Елены Зеленской / Фото с инстаграма первой леди