Елена Зеленская побывала на мероприятии в изумрудном костюме: фото элегантного образа
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытом диалоге с молодежью. Она выбрала для мероприятия изумрудную юбку и жакет.
Жена президента Зеленского всегда подчеркивает важность ментального здоровья. На днях она побывала на открытом диалоге "Забота о ментальном здоровье".
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Елена Зеленская общалась с международными и отечественными экспертами, представителями государства и молодежи.
"Потому что ментальное здоровье – это не когда нет стрессов вовсе (такого не бывает), а когда человек подготовлен, чтобы им противостоять, и чувствует поддержку общества", – заметила первая леди.
Образ Елены Зеленской
Супруга президента предстала перед камерами в элегантном аутфите. Она примерила изумрудную юбку длины миди и жакет с воротничками. Талию первая леди подчеркнула широким поясом.
Елена Зеленская сочетала наряд с черно-белыми туфлями и дополнила образ круглыми серьгами с камнями.
Первая леди собрала волосы в лаконичный пучок. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и накрасив губы розовой помадой.
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской