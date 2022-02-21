Елена Зеленская побывала на мероприятии в изумрудном костюме: фото элегантного образа

Первая леди Украины Елена Зеленская побывала на открытом диалоге с молодежью. Она выбрала для мероприятия изумрудную юбку и жакет.

Жена президента Зеленского всегда подчеркивает важность ментального здоровья. На днях она побывала на открытом диалоге "Забота о ментальном здоровье".

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Елена Зеленская общалась с международными и отечественными экспертами, представителями государства и молодежи.

"Потому что ментальное здоровье – это не когда нет стрессов вовсе (такого не бывает), а когда человек подготовлен, чтобы им противостоять, и чувствует поддержку общества", – заметила первая леди.

Образ Елены Зеленской

Супруга президента предстала перед камерами в элегантном аутфите. Она примерила изумрудную юбку длины миди и жакет с воротничками. Талию первая леди подчеркнула широким поясом.

Елена Зеленская сочетала наряд с черно-белыми туфлями и дополнила образ круглыми серьгами с камнями.

Первая леди собрала волосы в лаконичный пучок. На лице она сделала макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и накрасив губы розовой помадой.

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской