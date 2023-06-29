Елена Зеленская надела брошь харьковского ювелира: фото украшения с обломка ракеты

Первая леди Украины для недавнего интервью выбрала брошь, которую харьковский ювелир Станислав Дрокин создал из обломка ракеты. Особое украшение называется "Незабудка".

С таким аксессуаром Зеленская пообщалась с украинской журналисткой, которой рассказала о трогательных встречах с мужем во время войны и рассекретила, на кого учится дочь.

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Особая брошь Елены Зеленской

Жена президента предстала перед камерами в изысканном костюме, который довершила особым украшением. Для создания броши Станислав Дрокин использовал обломок ракеты, которую российские оккупанты направили в Харьков. На брошке "расцвели" незабудки из голубого титана.

Это украшение является памятью о мужестве наших защитников, уничтоженном россиянами культурном, историческом, научном наследии, унесенные жизни. Мы должны помнить и никогда не забывать жертв этой войны и страданий, которые им пришлось вытерпеть.

Такую же брошь Станислав подарил первой леди США Джилл Байден.

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Елена Зеленская с брошью "Незабудка" / Фото с телеграмма первой леди

Отметим, что во время полномасштабной войны Елена Зеленская постоянно появляется на публике в нарядах и с украшениями украинских брендов. Первая леди активно пропагандирует украинское за границей, показывает, что наши дизайнеры смело могут конкурировать со всемирно известными брендами.