В блузке цвета хаки: Зеленская с королем Чарльзом III и Камиллой приняла участие в церемонии

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с королем Чарльзом III и королевой Камиллой приняла участие в торжественной церемонии. Ею было засвидетельствовано проявление побратимства между библиотеками в Ливерпуле и Одессе.

Вчера, 26 апреля, Чарльз III и Камилла приехали в Ливерпуль, где зажгли огни сцены Евровидения-2023. Затем они посетили особую церемонию.

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На церемонии объявили побратимство между Центральной библиотекой Ливерпуля и Одесской научной библиотекой имени Грушевского. В то время как король и королева присутствовали в Ливерпульской библиотеке, первая леди и Александр Ткаченко присоединились к мероприятию видеосвязью.

Это проявление солидарности – значимое для Украины. С начала войны мы потеряли более 300 библиотек. Библиотеки, как и люди, рискуют из-за российских атак каждый день,

– поделилась Елена Зеленская.



Церемония объявления побратимства / Фото с инстаграма первой леди

Первая леди напомнила, как книга становилась поддержкой при выключении электроэнергии – поэтому мы должны защитить их от российского нашествия. В частности, Одесскую научную библиотеку имени Михаила Грушевского уже приходилось восстанавливать: ее разрушили нацисты во время Второй мировой.

Елена Зеленская поблагодарила Великобританию за поддержку, особенно в культурной сфере.



Церемония объявления побратимства / Фото с инстаграма первой леди

Образ Елены Зеленской

Первая леди Украины предстала на церемонии в сдержанном элегантном образе. Она надела стильную блузку цвета хаки, подражая военному стилю президента.

Елена Зеленская дополнила образ золотыми серьгами, она сделала дневной макияж и привычную укладку.



Елена Зеленская / Фото с инстаграма первой леди

Церемония объявления побратимства: видео