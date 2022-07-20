Елена Зеленская и Джилл Байден выбрали обувь в цветах украинского флага: фото первых леди

Вчера, 19 июля, Елена Зеленская встретилась с супругами Байденов в Белом доме. Первые леди выбрали нежные наряды, а обувь – в цвет украинского флага.

Недавно первая леди Украины Елена Зеленская отправилась в США. 19 июля ее приняли в Белом доме – она встретилась с Джо и Джилл Байденами.

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Елена Зеленская и Джилл Байден выбрали туфли в цвет флага

По случаю встречи первые леди сделали совместное фото. Наибольшее внимание пользователей привлекли не просто одежда, но и обувь. Да, Елена Зеленская выбрала туфли голубого цвета, а Джилл Байден – желтого. Вместе они образовали цвета украинского флага. Неизвестно, выбрали ли первые леди эту обувь умышленно.



Туфли первых леди / Фото из фейсбука Елены Зеленской



Елена Зеленская с Байденами / Фото из инстаграма первой леди

Образы первой леди

Для встречи с президентскими супругами Елена Зеленская выбрала молочный костюм от бренда LITKOVSKA, состоявшего из юбки меди и длинного жакета. Первая леди Украины уложила волосы пышными локонами и подчеркнула черты лица макияжем.



Байдены и Зеленская / Фото из инстаграма Елены Зеленской

Джилл Байден выбрала платье с цветочным принтом Oscar de la Renta, в котором появлялась на публике и раньше.