Елена Зеленская в черном костюме выступила в Днепре: фото делового образа
Источник:инстаграм Елены Зеленской
Первая леди Украины выступила на третьем региональном форуме касательно реформы системы школьного питания, который состоялся в Днепре. Елена Зеленская выходила на сцену в черном классическом костюме и белой рубашке.
Первая леди в очередной раз покорила элегантностью и нежностью. На этот раз она выступала не в Киеве, как обычно, а познакомилась с жителями Днепра.
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Новый look Елены Зеленской
Для события первая леди выбрала элегантный наряд. Елена предстала перед публикой в классическом костюме черного цвета, состоящем из удлиненных пиджака и широких брюк. Под пиджак она надела белую блузку. Вероятно, соединила аутфит с обувью на каблуках.
Волосы Зеленская уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах.
Елена Зеленская в деловом костюме / Фото из инстаграма первой леди
Елена Зеленская в деловом костюме / Фото из инстаграма первой леди
Елена Зеленская в деловом костюме / Фото из инстаграма первой леди
Текст публикации Елены Зеленской:
Сегодня в Днепре состоялся третий региональный форум по реформе системы школьного питания. Такие встречи – место для плодотворного диалога и эффективной коммуникации между всеми участниками процесса.
Вспоминаю начало реформы. Все начиналось с моего простого желания мамы обеспечить полезное и вкусное питание в школе для детей, но за два года работы это превратилось в важную миссию.
Сегодня для представителей шести областей – Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой – мы провели тематические панели и дискуссии по внедрению новых норм питания, качественного подхода к закупкам, а также проектного подхода к переоборудованию учебных заведений.
Кроме того, представили "дорожную карту" перехода на новые стандарты приготовления блюд. Мы тщательно изучили отзывы участников первых форумов и расширили перечень вопросов, которые необходимо обсудить, и увеличили количество экспертов. Все это с одной целью – чтобы ни один вопрос не остался без ответа.