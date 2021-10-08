Елена Зеленская в черном костюме выступила в Днепре: фото делового образа

Первая леди Украины выступила на третьем региональном форуме касательно реформы системы школьного питания, который состоялся в Днепре. Елена Зеленская выходила на сцену в черном классическом костюме и белой рубашке.

Первая леди в очередной раз покорила элегантностью и нежностью. На этот раз она выступала не в Киеве, как обычно, а познакомилась с жителями Днепра.

Смотрите также Елена Зеленская в карамельном костюме провела экскурсию первой леди Германии: фото

Новый look Елены Зеленской

Для события первая леди выбрала элегантный наряд. Елена предстала перед публикой в ​​классическом костюме черного цвета, состоящем из удлиненных пиджака и широких брюк. Под пиджак она надела белую блузку. Вероятно, соединила аутфит с обувью на каблуках.

Волосы Зеленская уложила в локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках и помадой на губах.



Елена Зеленская в деловом костюме / Фото из инстаграма первой леди



​Елена Зеленская в деловом костюме / Фото из инстаграма первой леди



​Елена Зеленская в деловом костюме / Фото из инстаграма первой леди

Текст публикации Елены Зеленской:

Сегодня в Днепре состоялся третий региональный форум по реформе системы школьного питания. Такие встречи – место для плодотворного диалога и эффективной коммуникации между всеми участниками процесса.

Вспоминаю начало реформы. Все начиналось с моего простого желания мамы обеспечить полезное и вкусное питание в школе для детей, но за два года работы это превратилось в важную миссию.

Сегодня для представителей шести областей – Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Луганской, Донецкой – мы провели тематические панели и дискуссии по внедрению новых норм питания, качественного подхода к закупкам, а также проектного подхода к переоборудованию учебных заведений.

Кроме того, представили "дорожную карту" перехода на новые стандарты приготовления блюд. Мы тщательно изучили отзывы участников первых форумов и расширили перечень вопросов, которые необходимо обсудить, и увеличили количество экспертов. Все это с одной целью – чтобы ни один вопрос не остался без ответа.