"Лучшее поздравление": Елена Шоптенко очаровала чувственным танцем на улицах Киева - видео

Украинская хореографиня Елена Шоптенко очень необычно поздравила Киев с Днем города. Звезда станцевала прямо на улицах Киева и показала невероятное видео.

В День города, который отмечается в последнее воскресенье мая, Шоптенко посвятила украинской столице чувственный танец. Поклонники звезды были просто в восторге.

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Танцовщица показала красивую хореографическую постановку с элементами народного танца на фоне знаковых мест в Киеве, в частности, на Софиевской площади, Майдане Незалежности, Пешеходном мосту, возле фуникулера и других туристических локаций.

Елена Шоптенко признается, что Киев занимает особое место в ее сердце, ведь здесь она родилась, выросла и построила карьеру.

Город, в котором я родилась, выросла, прожила всю жизнь и хочу встретить старость. С днем рождения, мой родной Киев!

– написала Шоптенко.

Поклонники звезды просто в восторге. В комментариях они поблагодарили Елену за этот танец и присоединились к поздравлениям:

"Это лучшее поздравление. Спасибо тебе".

"Как круто".

"Невероятная красота. Спасибо".

"Очень хорошо".

С днем Киева.

"Какое хорошее приветствие!".

Добавим, что поздравили украинскую столицу с праздником и другие украинские звезды – Екатерина Осадчая, Джамала, Леся Никитюк и другие знаменитости посвятили теплые слова Киеву. Ведь именно 28 мая "сердцу" Украины исполнилось 1541 год. Артисты вспомнили о самых счастливых моментах жизни, подаренных им столицей Украины, и показали фото из Киева.

Ночью россияне тоже решили "поздравить" Киев с Днем города и устроили циничную атаку дронами на столицу. Это была самая массированная атака БПЛА с начала полномасштабного вторжения. Воздушная тревога продолжалась более 5 часов. Утром Воздушные Силы сообщили, что ночью россияне выпустили рекордное количество дронов - 54 "Шахеды", украинские защитники уничтожили 52 вражеских БПЛА.