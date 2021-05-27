Елена Кравец рассказала об отношениях с кумой Зеленской

До президентства Владимира Зеленского его жена Елена была сценаристом "Квартала 95" и тесно общалась с актрисой студии Еленой Кравец. Сейчас женщины видятся редко, однако продолжают поддерживать друг друга.

Связь между семьями Владимира Зеленского и Елены Кравец не исчезла. Муж актрисы крестил дочь президентской четы Александру, которой сейчас 16 лет. Поэтому Кравец и Зеленская не просто подруги, но и кумы.

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С тех пор как Елена Зеленская стала первой леди Украины, обязанностей у нее стало больше, однако она в курсе личной жизни и карьерных взлетов подруги.

Я понимаю, что она следит за изменениями в нашей жизни, и в моей лично. Очень приятно, что мы не перестали быть близкими людьми. И, как я это называю, мы держим друг друга за руку,

– поделилась Елена Кравец.

Добавим, знаменитость не впервые высказывается об отношениях с семьей Владимира Зеленского. В марте прошлого года она рассказывала, что восхищается Еленой Зеленской, которая "выступает на мировой арене".

"Она очень достойно, по женски сильно транслирует себя. Мне нравится. Она не противоречит себе, ничего из себя не изображает, она такая и есть. Когда я говорила ей, что не смогла бы так", – рассказывала Кравец.