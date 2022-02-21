Дружина телеведучого Григорія Решетника – Христина продемонструвала весняний образ. Вона позувала на камеру в елегантному світло-коричневому пальті та з букетом квітів.

В Україні стає все тепліше, тому модниці поспішають оновити гардероб. Часто вони надихаються відомими жінками, які в соцмережах показують варіанти різних образів.

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Стильний look Христини Решетник

Поки в столиці потеплішало, Решетник продемонструвала весняний look, який обрала для вечері з друзями. Зіркова дружина позувала на території атмосферного закладу. Вона одягнула білу сорочку та світло-сині джинси. Поєднала їх зі світло-коричневими черевиками на низькій підошві. З верхнього одягу на Христині було елегантне пальто в тон черевиків. З аксесуарів образ довершила маленька біла сумочка на плечі.

Волосся Решетник вклала рівно, а на обличчі зробила бездоганний макіяж у нюдових відтінках з блиском на губах. У руках вона тримала красивий букет рожевих квітів.

Зустріч з друзями після тривалого часу,

– написала Христина під фото.



Христина Решетник у коричневому пальті / Фото з інстаграму Христини Решетник

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Христина Решетник у коричневому пальті / Фото з інстаграму Христини Решетник

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