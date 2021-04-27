Про перший заробіток Полякової на сцені розповіла її експродюсерка Ірина Ковальська. Саме вона забезпечувала Олю всім необхідним і допомогла їй почати творчий шлях.

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Ірина розповіла, що познайомилася з Поляковою завдяки її дядьку, який робив ремонт у студії. Ковальській сподобалася робота і вона запропонувала бартер: рекламувала чоловіка, а він виконував ремонтні роботи. Згодом працівник привів свою племінницю, яка хотіла співати. Це й була Оля.

Гонорари Олі Полякової

Перший гонорар артистки за виступ становив 100 доларів. Однак сама виконавиця отримувала лише 15 доларів.

Ковальська розповіла, що забезпечувала співачку всім необхідним: купувала сценічний одяг, косметику, оплатила курси візажу. Також інколи Ірина допомагала підопічній з оплатою оренди квартири.

За декілька років гонорар артистки підвищився до тисячі доларів. З цієї суми вона отримувала 150.

Перша продюсерка Олі Полякової про її гонорари: дивіться відео онлайн