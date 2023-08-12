Случайно встретились, – супруга Виктора Павлика откровенно рассказала, почему вышла за него замуж

Пару Виктора Павлика и Екатерину Репьяхову часто критиковали из-за большой разницы в возрасте. Музыкант старше своей жены-блогера на 28 лет. Женщина рассказала о том, почему выбрала Виктора Павлика и объяснила, влияет ли на что-то их разница в возрасте.

Об этом Екатерину спросили подписчики. Поэтому в своих инстаграм-сторис она поделилась, что их любовь – это судьба, ведь в период знакомства они были нужны друг другу.

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Жена Виктора Павлика рассказала об их отношениях

Екатерина отметила, что с Виктором они встретились случайно. Следовательно, она верит, что им очень повезло познакомиться. Более того, Репьяхова добавила, что не хотела выбирать кого-то помладше, потому что очень любит своего мужчину. Кроме этого, по ее словам, разница в возрасте никак не мешаю супругам строить счастливый брак.

Возраст моего мужа никак не влияет ни на что,

— сказала женщина.



Екатерина Репьяхова о разнице в возрасте с Виктором Павликом / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно об отношениях Репьяховой и Павлика: главное