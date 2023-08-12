Случайно встретились, – супруга Виктора Павлика откровенно рассказала, почему вышла за него замуж
Источник:Екатерина Репьяхова
Пару Виктора Павлика и Екатерину Репьяхову часто критиковали из-за большой разницы в возрасте. Музыкант старше своей жены-блогера на 28 лет. Женщина рассказала о том, почему выбрала Виктора Павлика и объяснила, влияет ли на что-то их разница в возрасте.
Об этом Екатерину спросили подписчики. Поэтому в своих инстаграм-сторис она поделилась, что их любовь – это судьба, ведь в период знакомства они были нужны друг другу.
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Жена Виктора Павлика рассказала об их отношениях
Екатерина отметила, что с Виктором они встретились случайно. Следовательно, она верит, что им очень повезло познакомиться. Более того, Репьяхова добавила, что не хотела выбирать кого-то помладше, потому что очень любит своего мужчину. Кроме этого, по ее словам, разница в возрасте никак не мешаю супругам строить счастливый брак.
Возраст моего мужа никак не влияет ни на что,
— сказала женщина.
Екатерина Репьяхова о разнице в возрасте с Виктором Павликом / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно об отношениях Репьяховой и Павлика: главное
- Звездная пара поженилась 29 мая 2020 года. Екатерина является четвертой супругой певца.
- Они хотели праздновать свадьбу, но из-за пандемии коронавируса ее пришлось отменить. Следовательно, супруги планируют отпраздновать уже после победы.
- В июне 2021 года Репьяхова родила сына Михаила.