"Наконец-то помирились": Екатерина Павленко из Go_A пошутила о конфликте с Иво Бобулом

Солистка группы Go_A Екатерина Павленко не нашла общий язык с Иво Бобулом. И хотя их конфликт произошел еще 2 года назад, певица оригинально пошутила об этой ситуации.

Лидер группы Go_A Екатерина Павленко на своей странице показала новое фото. Она сделала снимок с Элисом Купером – американским рок-музыкантом и шоуменом, соучредителем группы Hollywood Vampires.

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Екатерина Павленко показала фото с Элисом Купером

Певица заметила сходство Элиса Купера с Иво Бобулом. Поэтому забавно подписала фотографию: "Наконец-то помирились с Иво Бобулом".



Екатерина Павленко и Элис Купер / Фото с твитера Екатерины

В комментариях поклонники Екатерины также шутят по поводу Иво Бобула и их конфликта:

"Волновался, видимо, что даже похудел";

"Вижу, так перенервничал, что даже похудел";

"Ничего себе. Дедушка еще выглядит хорошо";

"Это хорошо, потому что судя по фото, он очень стрессировал";

"И похоже, он даже плакал от радости, что мейк потек".

О каком конфликте говорится

В проекте "Співають всі!", что выходил в 2021 году, Иво Бобул был судьей. В одном из выпусков приглашенной гостьей и судьей стала Екатерина Павленко. Между звездами возникла перепалка: Катя заметила, что украинскому шоу-бизнесу не хватает артистов, за которыми пойдет юношество, потому что для молодежи не популярна музыка 10-летней давности. Иво Бобул подошел к ней за кулисами шоу и пытался пристыдить. "Сказал, что у меня звездная болезнь, я – принцесса, и мне нужно спуститься на землю и что я оскорбила всех артистов", – призналась певица.

Музыкант в очередном интервью снова раскритиковал вокалистку: "Что она сделала для украинской культуры? Скажите мне. Что спела "Конопельку"? А она как певица кто? Никто, и зовут ее никак". Он расхвалил Ани Лорак. Но после этого артисты, вероятно, не общались.