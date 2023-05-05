После большого перерыва: Екатерина Кухар вышла на сцену в США со спектаклем "Лісова пісня"

Прима-балерина Екатерина Кухар после долгого перерыва вышла на сцену. Вместе с мужем Александром Стояновым она выступила со спектаклем "Лісова пісня".

Танцовщики Екатерина Кухар и Александр Стоянов презентовали для американских зрителей украинский балет "Лісова пісня". Звездные супруги выступили со спектаклем в Сиэтле в штате Вашингтон.

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Екатерина Кухар и Стоянов выступили с "Лісовою піснею"

Впервые за время независимости Украины в США был представлен балет "Лісова пісня". По словам Екатерины и Александра, зрители вечера были приятно удивлены красотой украинского искусства.

Надеемся, что этот первый шаг станет началом и новым дыханием легендарной истории Лесной песни в США. Украинское искусство должно быть услышано и увидено в современном мире. Балет невероятно хорош и должен занять нишу наравне с мировыми шедеврами. Это наша чистая романтическая классика,

– подчеркнула Екатерина Повар.

"Лісова пісня" в США / Фото пресс-службы

"Для нас было важно интегрировать украинскую культуру на мировую сцену. Да, начинать всегда непросто, трудно быть флагманом, было нелегко. Потому что по большому счету должна работать гигантская машина для популяризации нашей культуры: и дипломаты, и политики, и инвестиции в балет, и реклама, чтобы люди узнали и захотели познакомиться с нашим высоким искусством", – добавила она.

На концерте присутствовали послы из разных стран мира. Они имели возможность посмотреть балет, которому более 75 лет. В основе – история Леси Украинки с украинским духом, музыкой и хореографией. К слову, Екатерина Кухар на этот раз была впервые в роли репетитора-постановщика. В кордебалете танцевали американцы, поэтому ей приходилось упражняться в языковом барьере.



Екатерина Кухарь и Александр Стоянов с послом Японии / Фото пресс-службы

Презентация "Лісової пісні" состоялась и в Новой Зеландии

Почти одновременно с презентацией "Лісової пісні" в Америке премьера прошла в Новой Зеландии. Там выступила труппа Александра Стоянова Grand Kyiv Ballet.

Мы взяли курс на идентификацию и популяризацию украинского балета в мире. Скажу вам так, это не тяжело, а конец как тяжело! С точки зрения бизнеса, компания несет большие риски. Ведь за границей, к сожалению, балет не знают. Иногда казалось, что я один в поле воин,

– поделился Стоянов.

"Импрессарио в разных странах сначала отказывались так рисковать. Они волновались, что по незнанию балета зрители не будут покупать билеты, а они будут терпеть сотни тысяч убытков. Мне понадобился год, чтобы их убедить. Сейчас Grand Kyiv Ballet гастролирует в Новой Зеландии, очень приветливая страна, зрители тепло принимают наших артистов. Уже совсем скоро труппа представит "Лісову пісню" в Австралии".



"Лісова пісня" в США / Фото пресс-службы