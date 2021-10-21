Екатерина Кухар позировала в романтической фотосессии с мужем: кадры из театра

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар вместе с мужем Александром Стояновым позировала в эффектной фотосессии. Для журнала Marie Claire звездная пара показала закулисье театра.

Звезды позировали в местах театра, куда вряд ли удастся попасть рядовым людям. В фотографиях можно разглядеть, как устроена жизнь театра за кулисами.

Смотрите также Екатерина Кухар очаровала образом на "Танцах со звездами": фото в роскошном платье

Фотосессия Екатерины Кухар и Александра Стоянова

Прима-балерина отметила, что люди не видят закулисья, волнения перед выходом на сцену, как участники спектаклей общаются между собой. Благодаря фотографиям можно многое понять и представить.

"Например, как некоторые недооцененные артисты недовольны своей творческой жизнью, стоят у тебя за спиной, скрестив руки в ожидании того, что ты вот-вот совершишь ошибку, поскользнешься или получишь травму. Но, слава Богу, таких немного. Большинство коллег доброжелательны, переживают, могут даже аплодировать и выкрикивать слова поддержки", – рассказала Екатерина.

В основном коллеги радуются и засыпают комплиментами относительно нового образа. Хотя найдутся и те, для которых новый роскошный костюм станет комом в горле: "Такие персонажи будут без стеснения высчитывать количество ручной вышивки, бисера и камней Swarovski на пачке. У кого-то может испортиться настроение, когда 30 октября мы представим 33 новых костюма от украинского дизайнера Мальвы для балета "Жизель". Они невероятные, там есть много высокохудожественной вышивки. Для каждой примы сценическая одежда важнее, чем повседневная".

На фотографиях Екатерина Кухар и Александр Стоянов позировали в красивых сценических образах. Фотограф Оксана Шевчук отметила: "Танец – это пульс, сердцебиение и ритм жизни. Хотела передать волшебство таланта Кати и Александра кадрами вне времени".

Екатерина Кухар и Александр Стоянов / Фото Оксаны Шевчук