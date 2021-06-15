Екатерина Кухар ошеломила изысканным образом на выпускном: фото в пиджаке цвета фуксии

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар уже год находится на должности директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Знаменитость провела первый выпускной концерт. Для торжества она выбрала изысканный пиджак цвета фуксии с черной вышивкой.

Праздничный концерт состоялся в Национальной опере Украины. Среди зрителей в зале были руководители различных театров Украины, послы из Германии, Австрии, Испании, Канады, Индии и других стран. Екатерина Кухар вышла на сцену в элегантном образе и очаровала присутствующих безупречным внешним видом.

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Изысканный образ Екатерины Кухар на выпускном

Танцовщица предстала перед камерами в облегающем черном платье длины миди, поверх которого одела изысканный пиджак цвета фуксии с черной вышивкой от украинского дизайнера Юлии Магдыч. Такой наряд танцовщица соединила с прозрачно-черными туфлями-лодочками на высоком каблуке. Это впервые, когда Кухар вышла на сцену Национальной оперы Украины не в пуантах, а на шпильках.

Волосы Катерина уложила ровно, а на лице сделала выразительный макияж с коричневыми тенями и черными стрелками на веках и матовой нюдовой помадой на губах.



Екатерина Кухар в пиджаке цвета фуксии / Фото пресс-службы



Екатерина Кухар в пиджаке цвета фуксии / Фото пресс-службы

Екатерина поделилась, что она впервые была на сцене Национальной оперы Украины как руководитель колледжа. Для нее это большая ответственность.

Чрезвычайно тяжело и робко, волновалась за каждого ребенка. Помню замечания, которые говорила каждому. Смотрела, запомнили ли дети их. Переживала за технику, чтобы все получилось. У детей был тяжелый год. Для артистов балета локдаун – это наказание,

– подчеркнула Катерина.

Кухар призналась, что ей легче было самой выйти на сцену и станцевать, поскольку она очень волновалась за своих учеников.



Екатерина Кухар с учениками / Фото пресс-службы

"Накануне концерта я с утра до позднего вечера была в колледже, 12 часов. В день концерта проснулась в 6 утра, потому что нужно было решить много вопросов, чтобы праздник для детей состоялся", – рассказала прима-балерина.



Екатерина Кухар с учениками / Фото пресс-службы



Екатерина Кухар с ученицей / Фото пресс-службы

Также Екатерина поделилась планами на будущее: "В июле планируем начать ремонт в кампусе, где живут дети. Если все будет так, как мы спланировали, то за 2 года удастся улучшить материально-техническое состояние колледжа. И если нам в этом не будут мешать некоторые люди, которые ничего не делали здесь до нас. За год мы успели сделать ремонт в раздевалках, душевых, уборных. Сейчас дети благодарят за то, что они могут принять душ, а не греть воду в чайнике".

В следующем году Киевский государственный профессиональный хореографический колледж планирует сотрудничество с национальной французской Академией. Сейчас этот процесс находится на этапе обсуждения.