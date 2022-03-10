"Единые с Украиной": Елена Зеленская поблагодарила Брижит Макрон за поддержку

Первая леди Украины Елена Зеленская поблагодарила Брижит Макрон за поддержку в такое нелегкое для нашей страны время. Французские звезды объединились под лозунгом "Единые с Украиной" на концерте в знаковом парижском зале Maison de la Radio.

Елена Зеленская призналась, что одним из первых слов поддержки услышала именно от первой леди Франции. Брижит Макрон поддержала не только словами, но и действиями. Поступила как настоящая подруга.

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Франция поддерживает Украину

Известные французские исполнители объединились в концерте "Единые с Украиной". Эту солидарность и подданную поддержку увидела вся Франция.

В прямом эфире выступили Джейн Биркин, Паскаль Обиспо, Барбара Прави, Карла Бруни и многие другие артисты. В это время зрители через смс перечислили Украине 8 миллионов евро! Эту поддержку используют для закупки медикаментов, одежды, организации убежища для наших людей.

Баритон Национальной оперы Украины Андрей Бондаренко в сопровождении Национального симфонического оркестра Франции исполнил гимн Украины, по которому прозвучала Ода до Радости – гимн Европы.

Мое спасибо каждому во Франции, кто направил помощь или принял у себя украинскую семью. Мы чувствуем, что вы рядом! И отдельное спасибо первой леди Брижит Макрон. Она лично была вчера на этом концерте,

– написала Зеленская.

Также фонд первой леди Франции предоставит еще один миллион евро на экстренную помощь в украинских больницах. При поддержке Брижит Макрон и Министерства здравоохранения Франции украинские дети, нуждающиеся в госпитализации и находящиеся в наиболее пострадавших от агрессии городах, теперь продолжат лечение во Франции.

Концерт "Единые с Украиной" во Франции / Фото из инстаграммы Елены Зеленской

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Текст публикации Елены Зеленской:

Одни из первых слов поддержки были от нее. От первой леди Франции – Брижит Макрон. И не только слова, но и действия – подлинная дружеская поддержка.



Французские звезды объединились под лозунгом "Единые с Украиной". Radio France и France television организовали фантастический концерт в знаковом парижском зале Maison de la Radio. Эту солидарность и поддержку услышала и увидела вся Франция.



И пока в прямом эфире в исполнении Джейн Биркин, Паскаля Обиспо, Барбары Прави, Карлы Бруни и других известных исполнителей звучали французские хиты и классические произведения, зрители через смс перечислили в помощь Украине восемь миллионов евро! Это не просто цифры – это будущие медикаменты, одежда, приюты для наших людей. Невероятная поддержка от дружественного небезразличного народа.



Особая эмоция – исполнение Андреем Бондаренко – баритоном Национальной оперы Украины, в сопровождении Национального симфонического оркестра Франции, Национального гимна Украины, по которому прозвучала "Ода к Радости" – гимн Европы.

Мое спасибо каждому во Франции, кто направил помощь или принял у себя украинскую семью. Мы чувствуем, что вы рядом!



И отдельное спасибо первой леди Брижит Макрон. Она была вчера на этом концерте.



Кроме того, фонд Брижит Макрон объявил о направлении еще одного миллиона евро на экстренную помощь в украинских больницах.



Благодаря поддержке первой леди Франции и Министерству здравоохранения Франции украинские дети, нуждающиеся в госпитализации и находящиеся в наиболее пострадавших от агрессии городах, теперь продолжат лечение во Франции.



Позавчера группа детей прибыла во Львов, чтобы в дальнейшем получить помощь во французских медучреждениях. Надеюсь, уже скоро они отправятся на лечение. Спасибо, Франция! Merci à nos amis français!

Vive la France! Vive l'Ukraine! Vive l'amitié franco-ukrainienne.