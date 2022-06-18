Джонсон высказался за то, чтобы Евровидение-2023 прошло в Украине

Премьер Великобритании Борис Джонсон выразил надежду, что Украина все-таки может принять Евровидение в 2023 году.

Украина выиграла конкурс, но организаторы мероприятия заявили, что Евровидение-2023 года не может состояться в охваченной войной стране. Поэтому рассматривают вариант провести конкурс в Великобритании.

Важно Евровидение-2023 не проведут в Украине: вероятно, в Великобритании

Джонсон верит, что Евровидение будет в Киеве

Великобритания заняла второе место на конкурсе. Премьер уверен, что они тоже могут устроить великолепное Евровидение. Однако отметил, что победили украинцы, это было заслужено.

Я считаю, что Киев или любой другой безопасный украинский город был бы фантастическим местом для этого,

– подчеркнул Джонсон.

Кстати, это заявление Джонсон сделал после возвращения из Киева. Он внезапно посетил Украину 17 июня.

Что этому предшествовало

Организаторы международного конкурса обсудили со специалистами возможности проводить Евровидение в Украине. В целях безопасности они решили изменить правила и не проводить Евровидение на территории страны-победителя.

Объяснили, что Евровидение – одна из самых сложных телевизионных постановок в мире, над которыми работают тысячи людей. Для организации события требуется около года.

Поэтому ведутся переговоры о проведении конкурса в Великобритании.

Заметим, что в истории Евровидения уже были случаи, когда страна-победитель отдавала право проводить конкурс у себя. В 1971 году Монако не нашло арены, которая бы смогла принять конкурс, поэтому его провели в Великобритании. В 1973 году Люксембург одержал вторую победу подряд, поэтому Евровидение снова "переехало" к британцам. В 1979 году вместо Израиля конкурс организовывали Нидерланды.

Напомним, что на Евровидении-2022 в Турине победила украинская группа Kalush Orchestra с песней "Стефания". В начале июня министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что получил опросник по организации конкурса. В Кабмине заявили, что начали подготовку, но впоследствии добавили, что рассматривают разные локации для проведения конкурса.

Подробнее – Джонсон хочет, чтобы "Евровидение-2023" провели в Украине: видео