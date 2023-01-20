Джон Ледженд и Крисси Тейген в третий раз стали родителями: первое фото ребенка

Супруги певца Джона Ледженда и Крисси Тейген сообщили о пополнении в семье. У них родилась дочь – это третий ребенок для пары.

После случая с абортом у известной американской модели Крисси Тейген успешно прошла третья беременность. Звезда вместе с мужем Джоном Леджендом отмечает рождение третьего ребенка.

К слову Мадонна устроила откровенную игру с друзьями и объявила о масштабном туре к 40-летию карьеры

Крисси Тейген и Джон Ледженд стали родителями

Пополнение в семье супругов подтвердило 19 января. Крисси Тейген рассказала, что у нее родилась девочка – ее назвали Эсти Максин Стивенс.

Она здесь! Эсти Максин Стивенс – в доме бурлит жизнь, и наша семья не может быть счастливее. Папа каждую ночь проливает слезы радости, видя, что Луна и Майлз так полны любви. Спасибо за всю любовь и добрые пожелания – мы это чувствуем!

– написала модель.

Звезда поделилась трогательным первым фото девочки – на снимке ее старшие дети держат на руках новорожденную кроху.



Первое фото девочки / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Беременность Крисси Тейген и объяснение "выкидыша"

В августе телеведущая и модель ошеломила новостью о том, что она снова беременна после трагического случая с выкидышем. Вероятно, еще одна попытка стать мамой случилась благодаря экстракорпоральному оплодотворению.

Через месяц Крис Тейген впервые призналась о том, что два года назад пережила не выкидыш, а аборт. Ее третий ребенок, которого звезда планировала назвать Джеком, не имел шансов выжить. Поэтому на такой шаг пришлось пойти, чтобы сохранить жизнь.