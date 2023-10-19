Джоан Роулинг рассказала, что ХАМАС похитил 12-летнюю фанатку Гарри Поттера: девушку нашли мертвой

12-летнюю Ною Дан нашли мертвой после того, как ХАМАС взял ее в заложники. Ранее о ней писала Джоан Роулинг: девочка была фанаткой "Гарри Поттера".

15 октября правительство Израиля сообщило, что ХАМАС похитил 12-летнюю израильтянку Ною Дан и взял ее в заложники вместе с бабушкой Кармелой. Через несколько дней обнаружили их тела.

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Джоан Роулинг распространила историю похищения девочки с аутизмом

Израильское правительство рассказало о 12-летней Ное как хорошем и веселом ребенке и искренней фанатке Гарри Поттере. Девочку с аутизмом забрали в Сектор Газа. Сообщение о ее похищении распространила Джоан Роулинг. Писательница осудила похищение детей.

Похищение детей является мерзким и совершенно неоправданным. По понятным причинам эта фотография меня поразила. Пусть Ноя и все заложники, захваченные ХАМАСом, скорее вернутся в безопасности к своим семьям,

– написала знаменитость.



Ноя Дан / Фото из соцсети Х Израиля

12-летнюю Ною нашли мертвой

Сегодня, 19 октября, израильское правительство сообщило о том, что Ноя и ее бабушка Кармела погибли.

"Мы с ужасом сообщаем, что тела Нои и ее бабушки Кармелы были обнаружены вчера. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", – написали на официальной странице Израиля в соцсети Х (ранее известная как твиттер).

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