Джоан Роулинг рассказала, что ХАМАС похитил 12-летнюю фанатку Гарри Поттера: девушку нашли мертвой
Источник:Правительственный аккаунт Израиля
12-летнюю Ною Дан нашли мертвой после того, как ХАМАС взял ее в заложники. Ранее о ней писала Джоан Роулинг: девочка была фанаткой "Гарри Поттера".
15 октября правительство Израиля сообщило, что ХАМАС похитил 12-летнюю израильтянку Ною Дан и взял ее в заложники вместе с бабушкой Кармелой. Через несколько дней обнаружили их тела.
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Джоан Роулинг распространила историю похищения девочки с аутизмом
Израильское правительство рассказало о 12-летней Ное как хорошем и веселом ребенке и искренней фанатке Гарри Поттере. Девочку с аутизмом забрали в Сектор Газа. Сообщение о ее похищении распространила Джоан Роулинг. Писательница осудила похищение детей.
Похищение детей является мерзким и совершенно неоправданным. По понятным причинам эта фотография меня поразила. Пусть Ноя и все заложники, захваченные ХАМАСом, скорее вернутся в безопасности к своим семьям,
– написала знаменитость.
Ноя Дан / Фото из соцсети Х Израиля
12-летнюю Ною нашли мертвой
Сегодня, 19 октября, израильское правительство сообщило о том, что Ноя и ее бабушка Кармела погибли.
"Мы с ужасом сообщаем, что тела Нои и ее бабушки Кармелы были обнаружены вчера. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой. Наши сердца разбиты", – написали на официальной странице Израиля в соцсети Х (ранее известная как твиттер).
Какие звезды поддерживают Израиль в войне с ХАМАС
- Певица Мадонна распространила видео с последствиями вторжения боевиков ХАМАС в Израиль. Она поддержала Израиль и добавила, что молится о всех пострадавших.
- Многие другие звезды преподают сообщения в поддержку пострадавших в Израиле: Натали Портман, Барбара Стрейзанд, Кэтрин Винник, Марк Гэмилл.
- Звезда "Чудо женщины" Галь Гадот, которая родилась в Израиле, не только вспоминает о последствиях обстрелов своей страны, но и активно рассказывает обо всех событиях и призывает международное сообщество реагировать. Актриса служила в ЦАХАЛ два года, поэтому ее могут призвать на службу. Эту информацию звезда пока не подтверждает.
- Охранник Тейлор Свифт оказался бывшим членом Армии обороны Израиля. Он сообщил, что вернулся домой и вступил в ЦАХАЛ. Мужчина заявил, что не может сидеть без дела в такое время.