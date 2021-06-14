Напоминала мою маму, – Джо Байден рассказал о встрече с Елизаветой II

Президент и первая леди США в последний день саммита лидеров стран "Большой семерки" побывали в гостях у Елизаветы II. Ее Величество приняла супругов в Виндзорском замке. Позже Джо Байден поделился, что королева была очень любезной и напомнила ему мать.

Завершился трехдневный саммит G7, за событиями которого наблюдал весь мир. В рамках этого мероприятия состоялся и первый официальный визит Джозефа Байдена на посту президента США за границу.

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Глава Соединенных Штатов Америки встретился с коллегами, а также имел возможность побывать в официальной королевской резиденции. Он стал тринадцатым президентом США, с которым встретилась Елизавета II за время своего правления, и пятый президентом, которого она приняла в Виндзоре.

Джо Байден о встрече с Ее Величеством

После официального визита в Виндзорский замок, где Джо Байдена и его жену приветливо встретила королева, он поделился своими впечатлениями от такой встречи.