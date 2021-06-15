Не только опоздание: Джо Байден дважды нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Джозеф Байден несколько дней назад побывал на приеме у британской королевы Елизаветы II. Вместе с ним была его жена Джилл Байден, а сама встреча состоялась в Виндзорском замке. Впрочем, во время встречи президентская чета дважды умудрилась нарушить протокол.

Первое нарушение протокола касалось личной беседы королевы и президента США. С давних времен детали разговоров на личных встречах должны оставаться в строгой тайне, но Байден решил рассказать журналистам после, что он обсуждал с Елизаветой II.

К слову Напоминала мою маму, – Джо Байден рассказал о встрече с Елизаветой II

"Мы прекрасно поговорили. Она спросила меня о двух лидерах... О лидере, с которым я собираюсь встретиться – Путине, а также она хотела узнать про Си Цзиньпина. Мы долго говорили, и она была очень щедрой", – сказал Байден журналистам.

Вторая ошибка Байдена имела место во время первой встречи президента с королевой. Он к ней подошел в черных солнцезащитных очках. Но как отметил бывший дворецкий принца Чарльза, все, кто встречаются с королевой, должны придерживаться беспрепятственного зрительного контакта. Впоследствии он все же снял очки.

Если вы встречаетесь с королевой, на вас не должно быть солнцезащитных очков или чего-то подобного, потому что зрительный контакт играет очень важную роль. Неважно, кто вы, даже члены королевской семьи снимают солнцезащитные очки, когда встречаются с королевскими особами,

– пояснил Грант Гаррольд.

Когда еще Елизавета II встречалась с Байденом

Накануне 95-летняя королева вместе с принцем Чарльзом, герцогиней Корнуольской и герцогами Кембриджскими встретилась с лидерами G7. Торжественная встреча, которую организовал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, состоялась в ботаническом саду "Эдем", который расположен в графстве Корнуолл. Тогда Байден тоже отличились нарушением протокола – они опоздали на 5 минут во время саммита G7, хотя последней на мероприятие должна прибывать королева. Как сообщали в СМИ, Елизавета II положительно на это отреагировала и не давала никаких плохих комментариев.