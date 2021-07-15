Не смотреть на себя, – Джиджи Хадид раскрыла главные задачи модели

Известная супермодель Джиджи Хадид украсила очередной номер обложки глянца Harper's Bazaar. В интервью она рассказала, какими качествами должна обладать модель.

Успешная американская модель Джиджи Хадид едва ли не ежемесячно украшает обложки журналов. На этот раз она стала главной героиней августовского номера глянца Harper's Bazaar.

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Джиджи Хадид о задачах модели

Как обычно, знаменитость дала откровенное интервью. Джиджи поделилась с поклонниками, какими качествами, по ее мнению, должна обладать модель. Она отметила, что в ее задачи не входит размышлять об одежде на съемочной площадке.

Моя работа – носить то, что я ношу, и иметь фотографический ум, чтобы понимать, как сделать так, чтобы оно выглядело хорошо, продавалось и создавало именно тот эффект, который необходим творческой команде. Важно не отвлекаться на себя и даже не смотреть на себя в зеркало. Нужно смотреть в камеру,

– подчеркнула Джиджи Хадид.

"Задача модели – понять, как она вписывается в фотографию. Я не говорю это как что-то пренебрежительное в отношении женщин, но вы должны смотреть на себя как на предмет, модный предмет или скульптуру", – добавила модель.

Джиджи Хадид также отметила, что и вне съемок не проводит много времени перед зеркалом: "Я чищу зубы в душе утром. Или я обычно смотрю в окно".

Несмотря на то, что Джиджи Хадид безупречно владеет всеми качествами модели и ежемесячно появляется в модных фотосессиях, звезда планирует оставить эту профессию. Она хочет передать возможность следующему поколению.

Сама же Джиджи пока размышляет над различными сферами. И наиболее близкая для нее – дизайнерский бизнес. Возможно, модель создаст собственный бренд одежды.