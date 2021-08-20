Дженнифер Лопес снялась в новой фотосессии в бежевых нарядах

Голливудская звезда Дженнифер Лопес снялась в первой фотосессии после 52-летия. Как и раньше, певица покорила роскошным видом и безупречным стилем. Съемка проходила для Netflix, а для появления в кадре она выбрала бежевые наряды – костюм и трендовую юбку.

Последние несколько недель Дженнифер Лопес провела в романтическом отпуске с Беном Аффлеком, который больше напоминал медовый месяц. После отдыха у берегов Франции и Италии звезда вернулась к работе. Она снялась в первой фотосессии после 52-го дня рождения и доказала – возраст ей не страшен.

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Первый образ Дженнифер Лопес

В новой съемке артистка сделала ставку на бежевые наряды. Сначала она появилась в кадре в вязаном кроп-топе без бретелек, на который накинула удлиненный льняной жакет. Под откровенный верх она подобрала брюки-бананы в тон и стильные прозрачные босоножки на высоком каблуке.

Команда стилистов уложила волосы Джей Ло легкими волнами и сделала нежный макияж с акцентом на глаза. Золотые аксессуары – серьги-кольца, браслеты и кольца – довершили и без того идеальный образ.

Самыми эффектными показались те кадры, на которых певица позировала не в режиссерском стуле, а стоя. На них она во всей красе показала как аутфит, так и роскошное тело – подтянутый животик с рельефным прессом.



Дженнифер Лопес в новой фотосессии / Фото из инстаграма певицы



Дженнифер Лопес в новой фотосессии / Фото из инстаграма певицы



Дженнифер Лопес в новой фотосессии / Фото из инстаграма Роба Зангарди

Второй образ Дженнифер Лопес

Второй look голливудской знаменитости был не менее потрясающим. Перед камерами она предстала в комбинации, которая стала главным трендом этого сезона. На Джей Ло длинная трикотажная юбка с разрезом и завязками на талии.

К тому самому топу она добавила объемные вязаные рукава. Так, уютный образ певицы сразу же напомнил, что осень не за горами.



Дженнифер Лопес в новой фотосессии / Фото из инстаграма певицы



Дженнифер Лопес в новой фотосессии / Фото из инстаграма Роба Зангарди