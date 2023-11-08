Поклонница призналась в любви Бену Аффлеку: неожиданная реакция Джей Ло попала на видео
8 ноября 2023, 20:10Читати новину українською
Источник:Page Six
Голливудская знаменитость Дженнифер Лопес удивила ответом на слова поклонницы ее мужу, Бену Аффлеку. Она достаточно резко поставила фанатку на место.
В сети появился ролик, снятый журналистами возле дорогого заведения Лос-Анджелеса. Папарацци заметили, как звездные супруги Бена Аффлека и Дженнифер Лопес садились в автомобиль.
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Дженнифер Лопес эмоционально ответила фанатке своего мужа
Издание Page Six обнародовало ролик, в котором видно, что Бен Аффлек идет садиться за руль. В этот момент из проезжавшего мимо автомобиля кто-то выкрикнул: "Бен, я тебя люблю!".
На такое признание в любви Джей Ло не замедлила с реакцией. Она ответила несколько нецензурно.
Назад, с*чка, – сказала певица и засмеялась.
Что известно об отношениях Лопес и Аффлека
- На днях Дженнифер Лопес поделилась секретом отношений с актером Беном Аффлеком. Актриса отметила, что он заставляет ее чувствовать себя ценной. Именно любовь помогла Лопес принять себя полностью.
- В августе Джей Ло поздравила Бена Аффлека с годовщиной свадьбы. Они отметили первую годовщину брака.
- Звездная пара поженилась в Лас-Вегасе в июле 2022 года. После свадьбы супруги отправились в романтическое путешествие в Париж.