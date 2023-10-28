Кейт Миддлтон стала тетей: брат принцессы Уэльской показал новорожденного сына
Источник:Джеймс Миддлтон
Младший брат принцессы Уэльской впервые стал папой. Джеймс Миддлтон поделился первыми фото своего малыша. У него родился сын, для которого Кейт Миддлтон стала тетей.
Пока точно неизвестно, когда его первенец появился на свет. Но 26 октября СМИ писали, что Миддлтон вместе с женой прогуливался по Лондону с коляской.
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Брат Кейт Миддлтон стал папой
36-летний Джеймс Миддлтон сообщил поклонникам, что у него родился сын. Мальчика назвали Иниго.
Джеймс Миддлтон стал папой / Фото с его инстаграммы
Он есть в нашей жизни всего несколько недель… Я не был готов к эмоциям, переполняющим меня от первой встречи с Иниго и до любви к моей дорогой Ализе, когда нас стало трое,
– написал брат Кейт Миддлтон.
Джеймс опубликовал в соцсети первые фото сына. На фото Иниго позировал около четырех собак, воспитываемых парой.
Сын Джеймса Миддлтон / Фото с его инстаграммы
Что известно о личной жизни брата Кейт Миддлтон
- Об отношениях Джеймса известно немного. В 2014 году он познакомился со своей супругой Элизой. Это произошло благодаря собаке по кличке Элла.
- Осенью 2021 года пара сыграла свадьбу. Церемония прошла во французской деревне в кругу близких.
- Летом 2023 года супруги объявили, что находится в ожидании первенца. В инстаграмме Джеймс Миддлтон иногда делится снимками со своей женой.