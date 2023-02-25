Приехала скорая: Джамала показала, как из-за плохого самочувствия чуть не отменила выступление в Польше

Украинская певица Джамала выступила на благотворительном концерте в Жешуве (Польша). Однако за некоторое время до выхода на сцену звезда не могла подняться с "кровати", потому что очень плохо чувствовала себя.

Артистка написала в Instagram-Stories, что ночью имела долгую дорогу, летела двумя рейсами около 5 часов, поэтому с утра позавтракала в аэропорту. Этим Джамала намекнула, что это могло быть отравление.

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Певица поделилась фото накануне выступления и рассказала подробности. Она говорит, как за несколько часов до концерта провела репетицию и уже тогда ее самочувствие стало ухудшаться.



Джамала очень плохо чувствовала себя / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Джамала призналась, что за несколько минут до выхода ей стало настолько плохо, что пришлось вызвать скорую. Она лежала на "импровизированной кровати" из коробок, ведь мебели в комнате не было.



Джамали вызвали скорую/ Скриншот с ее инстаграм-сторис

Однако врачи не смогли сделать ей укол, чтобы улучшить самочувствие. Причин певица не назвала. Но, по ее словам, помогла знакомая Анастасия, привезшая артистке лекарство.

Она привезла мне нужное лекарство, которое я пила в правильной последовательности, и после этого вышла на сцену и дважды спела. Отменяем мою фразу о том, что я должен успеть увидеть детей. Живая,

– написала звезда в инстаграмме.



Джамала очень плохо чувствовала себя / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

После этого Джамала показала, как ей сделали макияж, и она вышла на сцену выступить перед поляками. Артистка исполнила свои популярные песни "1944", а также Stranger в дуэте с польской певицей Kayah.



Добавим, что накануне украинских звезд, среди которых была и Джамала, принимали в резиденции посла США в Лондоне Певица появилась там в символическом худом цвете хаки с названиями городов Украины от бренда блогерши Алины Френдий Coosh.