Джамала, Тина Кароль: украинские звезды выступили с Андреа Бочелли в Киеве

24 августа в Киеве на площади Конституции состоялся концерт всемирно известного итальянского исполнителя Андреа Бочелли. Вместе с ним известные композиции исполнили украинские артисты. Кто из отечественных исполнителей спел с мировой звездой – узнавайте далее.

Обладатель Грэмми, итальянский оперный певец Андреа Бочелли приехал в Киев, чтобы поздравить украинцев с 30-летием независимости.

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Маэстро представил программу "Голос моей души" в поддержку создания Центра современного искусства – Музея Ивана Марчука. Об этом сообщало посольство Украины в Италии.

Выступление звезды сопровождал Национальный симфонический оркестр Украины, дирижер которого был Марчелло Рота и Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки.

Дуэты Адреа Бочелли с украинскими звездами

Вместе с итальянским исполнителем на сцену выходили и известные украинские артисты. Среди них Джамала и Тина Кароль.

Выступление Андреа Бочелли с Тиной Кароль

Тина Кароль и Андреа Бочелли / Фото из фан-страницы певицы

Выступление Андреа Бочелли с Джамалой

За несколько часов до концерта Джамала на личной странице в инстаграме опубликовала несколько сториз с репетиции. Тогда артистка призналась, что перед этим выступлением волнуется, как никогда раньше.

Репетиция Джамалы перед концертом Андреа Бочелли: смотрите видео онлайн

Что известно о Андреа Бочелли

Итальянец является одним из самых известных исполнителей классической музыки. С 1994 года в мире было продано более 70 миллионов его дисков. В детстве Андреа Бочелли лечили от глаукомы – одного из самых тяжелых глазных заболеваний, что быстро прогрессирует и приводит к полной слепоте. Классическая музыка успокаивала его. Несмотря на то, что артист полностью ослеп, его узнают в разных уголках мира. Певец даже получил звезду на Аллее славы в Голливуде за вклад в театральное искусство – оперу.