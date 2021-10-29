Джамала проникновенно поздравила мужа с днем рождения: новые фото

В пятницу, 29 октября, муж Джамалы отмечает день рождения. Бекир не любит появляться на публике со звездной женой и всячески избегает камер. Однако в день его 30-летия певица сделала исключение и поздравила его в инстаграме.

Победительница Евровидения-2016 Джамала – одна из немногих представительниц украинского шоу-биза, которая не пиарится на личной жизни. Они с Бекиром кажутся идеальной парой, ведь не выносят чувства и конфликты на публику. Так произошло и в день рождения мужчины.

К теме В компании Решетников: "Холостяк" Макс Михайлюк отпраздновал день рождения

В юбилей избранника певица обошлась без красноречивых признаний в безумной любви. Она только призналась, что хочет, чтобы Бекир всегда был рядом.

Будь всегда. Обожаю. С днем ​​рождения, Бекир,

– лаконично написала Джамала.

На поздравление жены именинник отреагировал в комментариях. "Спасибо, моя дорогая", – ответил мужчина на крымскотатарском.

Приветственное сообщение Джамала дополнила фотографиями с Бекиром, которые публика увидела впервые. Это кадры из семейных и романтических фотосессий, прогулок, из-за кулис проекта "Танцы со звездами", в котором певица дошла до 7 эфира.

Джамала поздравляет мужа с днем ​​рождения / Фото с инстаграма певицы