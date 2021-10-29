Джамала проникновенно поздравила мужа с днем рождения: новые фото
Источник:инстаграм Джамалы
В пятницу, 29 октября, муж Джамалы отмечает день рождения. Бекир не любит появляться на публике со звездной женой и всячески избегает камер. Однако в день его 30-летия певица сделала исключение и поздравила его в инстаграме.
Победительница Евровидения-2016 Джамала – одна из немногих представительниц украинского шоу-биза, которая не пиарится на личной жизни. Они с Бекиром кажутся идеальной парой, ведь не выносят чувства и конфликты на публику. Так произошло и в день рождения мужчины.
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В юбилей избранника певица обошлась без красноречивых признаний в безумной любви. Она только призналась, что хочет, чтобы Бекир всегда был рядом.
Будь всегда. Обожаю. С днем рождения, Бекир,
– лаконично написала Джамала.
На поздравление жены именинник отреагировал в комментариях. "Спасибо, моя дорогая", – ответил мужчина на крымскотатарском.
Приветственное сообщение Джамала дополнила фотографиями с Бекиром, которые публика увидела впервые. Это кадры из семейных и романтических фотосессий, прогулок, из-за кулис проекта "Танцы со звездами", в котором певица дошла до 7 эфира.
Джамала поздравляет мужа с днем рождения / Фото с инстаграма певицы