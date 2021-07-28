Джамала показала стильный образ в черном костюме: фото из Турции

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала вместе с семьей отдыхает в Турции. Знаменитость не только нежится на солнышке на пляже, но и изучает культурные места этой страны. На днях она побывала на экскурсии в городе Эфес.

Во время поездки в этот античный город звезда показала безупречный вариант летнего аутфита, который прекрасно подойдет для жарких дней.

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Летний look Джамалы

Звезда фотографировалась возле достопримечательностей в черном костюме из легкой ткани, состоящий из топа и укороченных широких брюк. Наряд обнажил хрупкие плечи Джамалы и подчеркнул ее талию.

Из обуви такой look она соединила с плетеными босоножками, являющимися одними из самых популярных в этом сезоне. Поскольку погода была довольно жаркой, то Джа защитила голову от палящего солнца с помощью соломенной шляпы. Волосы исполнительница собрала сзади, а на лицо не наносила косметику. Среди аксессуаров на ней были большие солнцезащитные очки и цепочки.

Даже невероятная жара не остановила нас на пути к античному городу Эфес. Это одно из обязательных мест, которые нужно посетить в Турции. Захотелось показать его вам,

– написала Джамала в публикации.

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В комментариях поклонники артистки засыпают ее комплиментами.