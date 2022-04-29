Двое за бортом: Дантес двусмысленно поздравил Дашу Кацурину с днем рождения

Владимир Дантес сейчас переживает развод с Надей Дорофеевой. Поговаривают, что она закрутила роман с другом семьи – Михаилом Кацуриным. Но дружба между семьями, похоже, сохранилась.

Когда-то пара Дантеса с Дорофеевой и Кацурины вместе отдыхали на море, а во время войны стало известно, что все они разводятся. Впоследствии в сети начали появляться фото, на которых Надя словно закрутила роман с Михаилом, ведь их вместе видели в Барселоне. Владимир и Даша соответственно, вероятно, остались одинокими и без пар.

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Днем ранее, 28 апреля, блоггерша и ресторатор Даша Кацурина праздновала день рождения. Ей исполнилось 28 лет, сейчас она находится в Португалии со своими детьми от Миши. Чтобы поддержать подругу на расстоянии, Владимир Дантес опубликовал сторис с ней:

"С днем рождения! Уверен, все будет лучше, чем было!", – написал Дантес.



Владимир Дантес и Даша Кацурина / Фото с инстаграм-сторис

В частности, Даша Кацурина в свой день рождения сменила татуировку на ноге, которую она набила когда-то с Михаилом в честь открытия сети ресторанов в Киеве. В слове "Привет" она сменила русскую букву "е" на украинскую "i", поддержав тем самым Украину и государственный язык.