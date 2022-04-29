Две недели не было никакой вести, – Камалия рассказала об отце, который находился в Чернигове

Отец певицы Камалии был в Чернигове. Там он пережил обстрелы. С ним редко была связь, поэтому артистка сходила с ума, потому что не знала. что с самым родным. Также многие ее друзья были в оккупации в Буче.

Российские оккупанты нанесли ущерб миллионам украинцев. Пострадала и певица Камалия. Отец артистки находился под обстрелами в Чернигове, а в Буче русские военные убили двух лошадей.

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Камалия об отце, который был в Чернигове

Исполнительница призналась, когда родные были в Чернигове под постоянными обстрелами, было очень больно. Не было связи, Камалия не могла ни с кем связаться. Не могла дозвониться отцу.

Две недели не было никакой вести. Многие мои друзья были в оккупации в Буче. Кто-то выбрался раньше, кто-то убежал самостоятельно, кого-то убили,

– поделилась артистка.

Дети и муж исполнительницы выехали из Украины перед началом войны. Любимый чувствовал, что будет вторжение, поэтому решил вывезти детей в Лондон.

По словам звезды, Захуру, как "подданному Великобритании", рекомендовали покинуть Украину. За три дня до наступления России ему пришло сообщение, где красными буквами писало: "Просим наших граждан со своими семьями покинуть Украину". Тогда миллиардер решил перестраховаться – взял дочерей и 23 февраля улетел в Лондон. Камалия осталась в Украине. Она планировала готовить альбом, а также номер на премию YUNA-2022, которая должна была состояться 16 марта. Но когда началась война, артистка также покинула Украину.

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