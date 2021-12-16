Как две капли воды: Владимир Остапчук очаровал фанатов фотографией с мамой
Источник:инстаграм Владимира Остапчука
Украинский телеведущий Владимир Остапчук часто показывает в сети моменты личной жизни, потому поделился новым фото с матерью Инной. Фанаты были поражены сходством звездной мамы с сыном.
Из соцсетей можно понять, что между Владимиром и Инной Владимировной сохранились теплые отношения. Хотя она проживает в родном городе ведущего – Умани, мужчина часто приезжает навестить родителей на своем автомобиле.
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Похоже, во время одной из таких поездок Владимир совершил милое селфи-фото с самой родной. Он искренне улыбается камере, пока позади его мама нежно поставила голову на плечо сыну. "Мамочка", – лаконично подписал фото телеведущий.
Владимир Остапчук с мамой Инной / Фото с инстаграма шоумена
Ранее в интервью "Сегодня" Остапчук рассказывал, что сама мама научила его видеть прекрасное в жизни.
Мама научила быть тонким, чувствовать и не стесняться этого. Я помню, как плакал, прочитав впервые "Гадкий утенок" в первом классе. И мама подошла, обняла сзади и сказала "Как я рада, сынок, что ты чувствуешь это". Я думаю, это главное, что она дала мне и брату с сестрой – видеть, слышать и радоваться,
– рассказывал Владимир.
Стоит добавить, что кроме Владимира Инна воспитала еще одного старшего сына Андрея и дочь Ольгу, которая является близнецом Остапчука.
Владимир Остапчук с сестрой Ольгой / Фото с инстаграма ведущего
Реакция сети
Поклонники ведущего сразу увидели сходство между родственниками и засыпали их милыми комментариями:
- "Очень похожи с мамой. Мамочка ваша просто супер. Очевидно, что добрый благородный человек!";
- "Мама – это святое";
- "Ой. Эван, оказывается, на бабушку так похож!!";
- "Очень похожие";
- "Маме – поклон и лучшие пожелания. Таких необычных деток вырастила";
- "Мамин сын – счастлив по жизни";
- "Ваша мама – чудо!";
- "Такие классные";
- "Какие красивые".