Как две капли воды: Владимир Остапчук очаровал фанатов фотографией с мамой

Украинский телеведущий Владимир Остапчук часто показывает в сети моменты личной жизни, потому поделился новым фото с матерью Инной. Фанаты были поражены сходством звездной мамы с сыном.

Из соцсетей можно понять, что между Владимиром и Инной Владимировной сохранились теплые отношения. Хотя она проживает в родном городе ведущего – Умани, мужчина часто приезжает навестить родителей на своем автомобиле.

Интересно Ольга Сумская показала архивное фото: как выглядела звезда в студенческие годы

Похоже, во время одной из таких поездок Владимир совершил милое селфи-фото с самой родной. Он искренне улыбается камере, пока позади его мама нежно поставила голову на плечо сыну. "Мамочка", – лаконично подписал фото телеведущий.

Владимир Остапчук с мамой Инной / Фото с инстаграма шоумена

Ранее в интервью "Сегодня" Остапчук рассказывал, что сама мама научила его видеть прекрасное в жизни.

Мама научила быть тонким, чувствовать и не стесняться этого. Я помню, как плакал, прочитав впервые "Гадкий утенок" в первом классе. И мама подошла, обняла сзади и сказала "Как я рада, сынок, что ты чувствуешь это". Я думаю, это главное, что она дала мне и брату с сестрой – видеть, слышать и радоваться,

– рассказывал Владимир.

Стоит добавить, что кроме Владимира Инна воспитала еще одного старшего сына Андрея и дочь Ольгу, которая является близнецом Остапчука.

Владимир Остапчук с сестрой Ольгой / Фото с инстаграма ведущего

Реакция сети

Поклонники ведущего сразу увидели сходство между родственниками и засыпали их милыми комментариями: