Дружина кума Путіна та українського політика Віктора Медведчука – Оксана Марченко публічно висловилася щодо закону про державну мову. Вона наголосила, що українська та російська – дві рівносильні, фантастичні мови, між якими не можна обирати.

Джерело: інстаграм Оксани Марченко

Телеведуча Оксана Марченко на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала ролик, який вже створив ажіотаж в мережі та активні обговорення. У відео дружина Медведчука прочитала вірш "Зимова ніч", автором якого є російський поет Борис Пастернак. Цей літературний твір Оксана продекламувала двома мовами – українською та російською.

Читайте також Сніжана Єгорова публічно поглузувала з закону про державну мову: реакція мережі

Думка Оксани Марченко щодо закону про державну мову

Телеведуча зазначила, що це її улюблений вірш і, на її думку, він фантастичний в обох варіантах. Вона продекламувала твір двома мовами, а після цього висловила свою думку, щодо закону про державну мову, який діє з 16 липня 2019 року, а деякі норми набули чинності в січні 2021 року.

Дурні! Як можна вибирати між цими двома, рівносильними, фантастичними творами і мовами, якими вони написані, перекладені, створені? Ми ж більше люди, коли знаємо більше мов,

– заявила Марченко.

У своєму інстаграм-дописі дружина Медведчука навела приклад Швейцарії, де в різних частинах країни розмовляють різними мовами, але попри це тримаються разом. За словами Оксани, там не борються за першість якоїсь частини народу, історії чи мови.

"Швейцарія народилася на стику двох великих європейських культурних груп (романської та германської), які не завжди жили мирно і не завжди розуміли один одного. Проте швейцарці обрали для себе мир і стабільність. Конституція Швейцарської Конфедерації в статті 4 закріплює 4 державні мови. Це означає, що політика з однакової пошаною ставиться до всіх мов, враховує думку меншості та дозволяє вирішувати багато питань на місцях, а не з федерального центру", – написала в публікації Оксана Марченко.

Як розумно, як поважно до всіх людей, як демократично! Я ми куди рухаємося? Що вибираємо?

– наголосила дружина політика.

Реакція мережі на висловлення Оксани Марченко

У коментарях під цією публікацією, підписники телеведучої висловлюють свою підтримку. Вони зазначають, що байдуже, хто якою мовою говорить, не можна обмежувати чиїсь права.

Для мене неважливо, хто якою мовою розмовляє.

Я повністю погоджуюся з вами. Не можна обмежувати права людей.

Дякую вам за гарний настрій та осмислену позицію!

Швейцарія – молодець. З неї потрібно брати приклад.

Повністю з вами погоджуюся. Ще великий Гьоте писав: "Скільки мов ти знаєш – стільки разів ти людина".

Наразі у коментарях можна прочитати лише приємні слова на адресу Оксани Марченко, шанувальники підтримують її та повністю погоджуються з її думкою.