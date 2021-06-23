Повезло любить тебя, – Дуа Липа чувственно поздравила бойфренда с днем рождения

Успешная британская исполнительница Дуа Липа трогательно поздравила брата Джиджи и Беллы Хадид Анвара с днем рождения. Она показала романтические совместные фото пары.

Брат моделей Джиджи и Беллы Хадид Анвар 22 июня отпраздновал 22-летие. Он получил множество поздравлений с днем ​​рождения, в частности, от любимой девушки Дуа Липа.

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Дуа Липа поздравила Анвара Хадида

Британская исполнительница посвятила бойфренду трогательный пост. В нем звезда вспомнила домашнего любимца Декстера. Пара взяла этого щенка из приюта.

С днем ​​рождения, крошка. Еще один круг вокруг солнца. Ты делаешь мой мир гораздо лучше! Мне повезло любить тебя и быть любимой тобой. Декстеру тоже очень повезло, и он любит тебя очень сильно!

– написала Дуа Липа.

Певица опубликовала романтические, а иногда и забавные фото с Анваром. На кадрах пара всегда улыбается и в крепких объятиях.

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Отметим, что своего брата с днем ​​рождения поздравила и сестра Белла. Она поделилась архивными фото.

"С днем ​​рождения моего любимого человека на планете. Мой защитник! Мой духовный воин и близнец. Я так горда быть твоей сестрой. Любовь, страсть и творческие способности, которые ты вкладываешь во все, что делаешь, вдохновляют меня. Я хотела бы быть с тобой сегодня. Мое сердце разрывается на куски. Я знаю, что у тебя будет лучший день рождения, и я так горжусь тобой! Лучший парень, лучший стиль, лучший мозг, лучшее сердце", – написала модель.

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